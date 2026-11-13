Claudia Sheinbaum inaugura Universidad del Deporte en Puebla

Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la implementación de la beca Gertrudis Bocanegra para la totalidad de la comunidad académica del plantel.

La ciudad de Puebla cuenta a partir de este 13 de noviembre con la nueva Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP). El proyecto educativo arranca operaciones con la garantía de un apoyo económico directo para todos sus estudiantes matriculados.

Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la implementación de la beca Gertrudis Bocanegra para la totalidad de la comunidad académica del plantel, mediante una coordinación financiera entre el gobierno federal y la administración estatal.

La mandataria sostuvo que el objetivo central es brindar certidumbre a la juventud del país, marcando un contraste con los esquemas gubernamentales del pasado al situar al desarrollo social como el eje prioritario de la política pública mexicana.

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“Tenemos una característica: creemos en el pueblo de México, creemos en las y los jóvenes mexicanos, creemos en los adultos mayores”, afirmó Sheinbaum durante su intervención frente a la comunidad estudiantil.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo exhortó a las y los deportistas a representar con orgullo al país en cada disciplina, destacando la importancia de consolidar el derecho al deporte como una herramienta fundamental para el bienestar colectivo.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, explicó que la apertura del centro académico busca masificar la actividad física y sentar bases sólidas para el alto rendimiento nacional.

Pacheco Marrufo subrayó que estas acciones se complementarán con la reactivación de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026 en todo el territorio mexicano.

Desde San Martín Texmelucan, acompañamos a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, y al secretario @mario_delgado, en la entrega de Becas para el Bienestar Benito Juárez 💳🧑🏻‍💻👩🏻‍💻. Además, anunciamos una inversión de 500 millones de pesos para 2027, destinada a fortalecer la… pic.twitter.com/gACX6wsdgp — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) November 13, 2026

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, indicó que el nuevo espacio educativo contribuye directamente a la estrategia de seguridad pública, priorizando la atención a las causas profundas de la violencia mediante el impulso continuo a la educación y la cultura.

Esta infraestructura pública responde a la continuidad de las reformas sociales iniciadas en México desde 2018, centradas en la consolidación de apoyos económicos directos a sectores vulnerables y el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

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JVR