Puebla destaca inversión en bienestar

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó las acciones para el fortalecimiento del empleo, la conectividad y el bienestar social como ejes de una estrategia de desarrollo social.

En conferencia, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Chedraui, y la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar, en la oficina de representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, explicó que la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla, con una inversión de mil 50 millones de pesos, casi duplica el tamaño de la terminal y su capacidad llegará a 2.8 millones de pasajeros al año.

Puebla pasó de seis vuelos intermitentes en 2024 a casi 20 rutas hacia Estados Unidos, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, lo que acerca a quienes viven en el extranjero.

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Asimismo, se presentaron los avances del Polo de Desarrollo para el Bienestar con una planta de sistemas de ventilación con una inversión de 350 millones de pesos y que generará 400 empleos; una fábrica de celdas fotovoltaicas, con 24 millones de dólares y 150 empleos directos; un centro de innovación que generará 420 puestos para profesionales de ingeniería e investigación; así como un hotel y una plaza comercial.

Chedraui destacó que Puebla ocupa el octavo lugar nacional en creación de empleos formales de enero a septiembre, que la inversión extranjera directa pasó de 107.3 millones de dólares en 2025 a 998.3 millones en el primer trimestre de 2026 y que suma 410 mil 693 establecimientos.