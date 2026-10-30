Réplica de Litho Formas

Anexo la nota aclaratoria de la empresa Litho Formas, relativa a la nota “Contratos de Oples con empresas investigadas suman mil 767 mdp” publicada el 26 de octubre de 2026 en versión digital de su medio https://www.razon.com.mx/mexico/2026/10/26/contratos-de-oples-con-empresas-investigadas-suman-mil-767-mdp/?utm_source=chatgpt.com por la periodista Tania Gómez.

La publicación atribuye a Litho Formas una relación con los señores José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Esa información es falsa:

No existe vínculo accionario ni corporativo. Los señores José Alfredo Hernández Casillas, Raymundo Francisco Hernández Casillas y las empresas señaladas como de su propiedad no son accionistas de Litho Formas, ni mantienen relación como subsidiarias, filiales o empresas vinculadas.

No existe representación legal. Los señores Hernández Casillas carecen de facultades para actuar en nombre de Litho Formas. Nuestra empresa se deslinda de cualquier actuación realizada por dichas personas, a título individual o mediante terceros.

Litho Formas es una empresa mexicana fundada en 1954 e integrante de Grupo Calidata Thomas Greg, especializado en la producción de documentos de seguridad, medios de pago, documentos de identidad y materiales electorales. Con más de 70 años de trayectoria en el país, el grupo genera actualmente más de 1,000 empleos y mantiene un firme compromiso con la calidad y la transparencia en sus operaciones.

Sus contratos con el sector público se han obtenido mediante procedimientos de licitación pública, sujetos a los mecanismos de supervisión y fiscalización correspondientes, en apego a la legislación aplicable.

Por lo anterior, solicitamos atentamente la publicación de la presente aclaración, en los términos y plazos establecidos por la legislación aplicable, con la misma relevancia y en la sección y formato correspondientes a la publicación original, a fin de rectificar la información inexacta y evitar interpretaciones erróneas sobre nuestra empresa.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a su disposición para proporcionar cualquier información o documentación adicional que resulte necesaria.

Respuesta de la reportera:

El reportaje distingue a las siete empresas investigadas formalmente por la UIF y aclara que: “Otras firmas con contratos millonarios, como Litho Formas y Gráficas Corona JE, no aparecen en la lista (de la UIF)”. El texto también señala que los vínculos entre Litho Formas y los hermanos Hernández Casillas proviene de reportes periodísticos. Por lo anterior precisa también: ​“Estos vínculos son señalamientos y deben distinguirse de la propiedad común”.

Tania Gómez