Ofrecen apoyo federal por prisión de Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció apoyo de su gobierno para atender la crisis en el Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, conocido como penal de San Miguel, pero señaló que tiene que ser a solicitud del gobierno estatal, luego de que en los últimos días familiares de internos del centro penitenciario protestaron contra las presuntas extorsiones y cobros de piso de hasta 300 mil pesos semanales.

En su conferencia de prensa, la mandataria federal dejó en claro que la administración del penal está bajo la dirección del gobierno de Puebla; sin embargo, refirió que el Gabinete de Seguridad federal ya se puso en contacto con las autoridades estatales para atender la situación.

“Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla. Ya ha habido otros casos en otras… Por ejemplo, el caso del penal de Sinaloa, permanentemente hay intervención de las fuerzas federales para poder quitar celulares y algunos otros objetos”, explicó.

TE RECOMENDAMOS: Comercio exterior Puerto de Matamoros arranca exportaciones tras 20 años de espera

El Dato: EL CENTRO Penitenciario de Puebla tiene capacidad para 3 mil 397 personas. Actualmente hay 3 mil 264 internos, de los cuales 2 mil 813 están ahí por delitos del fuero común.

HABRÁ TRASLADOS. El pasado 10 de noviembre, los familiares de los reclusos bloquearon durante cuatro horas ocho puntos viales de la capital poblana, en protesta para denunciar presuntos actos de corrupción y extorsión dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) que, aseguraron, serían tolerados por el director del penal, Jorge Ortiz, por lo que exigieron su destitución.

Al respecto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, dijo que en los próximos días serán trasladados y reubicados los reos que presuntamente son los responsables de realizar las extorsiones e intimidación dentro del penal.

Agregó que ya se instaló una mesa de trabajo para atender las exigencias de los familiares y cualquier irregularidad dentro del penal se va a atender, y señaló que no se descartan cambios para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal.

“En el penal de San Miguel ha habido muchos cambios; no es la primera vez que hay cambios o que puede haber cambios. Desde que llegamos nosotros, se hizo un trabajo de análisis y los familiares de los reclusos pueden tener la certeza de que el gobierno escucha”, declaró el mandatario estatal.

128 Casos de extorsión investigados en el año en la entidad

HAY SUPERVISIÓN. Sobre la afirmación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que existe una supervisión permanente de la Guardia Nacional y de las secretarías de Marina y de la Defensa, las cuales realizan recorridos y visitas periódicas junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Claro que agradecemos y claro que necesitamos el apoyo y claro que trabajamos en equipo, bajo la responsabilidad que tiene en este momento el gobierno estatal sobre el penal, pero es muy bueno saber que contamos con el apoyo de la Presidenta”, dijo.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, reprobó al penal de San Miguel, al cual colocó entre las cárceles con las calificaciones más bajas.

De acuerdo con la valoración de Derechos Humanos, el penal de San Miguel obtuvo una calificación de 5.3 y se detectó ahí deficiencia en la atención a las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, entre otras situaciones anómalas.