Falsea Layda Sansores cantidad de feminicidios, pese al doble de casos

La mandataria de Campeche, Layda Sansores, minimizó la violencia feminicida en el estado, al falsear la cantidad de mujeres que han perdido la vida por razones de género durante su gobierno y contradecir las cifras que la fiscalía estatal reporta ante las autoridades federales, e incluso a pesar de que en su gestión se ha duplicado prácticamente el número de casos.

El martes pasado, la gobernadora se jactó, en un video colocado en sus redes sociales, que de los 18 feminicidios que van durante los cinco años de su gobierno, 16 ya tienen sentencia y solamente dos están en proceso.

“Todos los feminicidios que han ocurrido durante nuestro gobierno en cinco años han sido 18, de los cuales 16 ya están con sentencia y solamente dos están en proceso. Todos (los responsables) fueron detenidos; eso nos satisface”, aseguró.

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El Dato: CON UNA TASA de 1.5 víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en los últimos 12 meses, la entidad se coloca en el séptimo estado con el más alto indicador.

De igual manera, en su programa habitual Martes del Jaguar, la mandataria estatal dijo que, a diferencia de otras administraciones, ahora la gente sí denuncia, gracias a que los responsables son detenidos y juzgados.

“En eso ya ni se preocupaban, quedó en el olvido, la gente ni denunciaba; ahorita se está muy activo tanto la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas, que nos ayudan; trabajamos muy bien en equipo”, dijo.

NO CUADRA. Sin embargo, la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que documenta los casos reportados por las fiscalías estatales, establece otra cosa. Durante los cinco años que van del gobierno de la mandataria morenista suman 46 casos acumulados en 60 meses (hasta septiembre pasado), prácticamente el doble de los 24 casos registrados en todo el periodo de gobierno anterior de Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa (interino), entre 2015 y 2021.

Tras rendir protesta el 16 de septiembre de 2021, Sansores San Román cerró ese año con siete casos, de los cuales uno ocurrió ya iniciado su periodo de gobierno. El siguiente año se reportaron 11 casos, lo que representó un aumento de 57 por ciento en ese momento.

64 Asesinatos en general van en la entidad en el año

Para 2023 se registraron 12 casos y en 2024 la cifra fue de seis, mientras que 2025 volvió a cerrar con 11 expedientes. En lo que va del presente año suman cinco, además de seis tentativas o intentos de feminicidio.

Otro de los indicadores que ofrecen un pulso sobre la violencia feminicida es que, de acuerdo con el Informe de Violencia Contra las Mujeres del Gobierno de México, Campeche es la séptima entidad con la mayor tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en lo que va del año, con 1.02.

EL CASO ITZEL. Uno de los casos recientes de feminicidio en la entidad, que provocó indignación e incertidumbre entre la población, es el de la joven de 23 años Itzel Guzmán, quien fue asesinada en el municipio de Candelaria.

Su cuerpo fue encontrado sin vida la noche del sábado 24 de octubre en la calle 31, esquina con 2-F, en la colonia Akalán, en un paraje solitario cercano a donde se ubicaba una antigua base militar.

Su feminicidio impulsó a que cientos de mujeres, familiares y amigos de la víctima salieran a las principales calles de Candelaria para exigir justicia, así como de otros casos de feminicidio, desaparición y homicidio registrados en el municipio.

La movilización fue encabezada por integrantes de los colectivos Itzamkanac y Río Violeta, los cuales reclamaron respuestas a la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Durante la marcha, los manifestantes exhibieron pancartas con mensajes como “no aparecemos muertas, nos matan”, “somos el grito de las que ya no están” y “todas las madres merecen ver a sus hijas regresar”.

El TIp: EN OCTUBRE ocurrió otro ataque, por lo que, aunque aún no está contabilizado en la estadística de las autoridades, ya son 6 crímenes de género en el año en el estado.

CLAMOR UNÁNIME. Los manifestantes también pidieron justicia por otros cuatro casos en los que jóvenes mujeres fueron asesinadas y por lo cual pidieron a las autoridades que esclarezcan las circunstancias de sus fallecimientos y detengan a los responsables.

La movilización concluyó frente a la sede de la Fiscalía en Candelaria, donde los diversos colectivos exigieron a las autoridades fortalecer y garantizar la seguridad de las mujeres.

El pasado 20 de agosto, Jazmín, otra víctima de feminicidio, fue encontrada sin vida en la colonia San Isidro de la cabecera municipal. Al igual que en el caso reciente, presentaba signos de violencia y aparentes indicios de estrangulamiento.

CRECE EL DELITO ı Foto: Especial

El 8 de septiembre fue detenido el presunto responsable del feminicidio de Jazmín y, días después, fue vinculado a proceso penal.

En días previos a esa detención, familiares de Jazmín salieron a las calles para marchar y exigir justicia. “Queremos justicia y que no quede impune este atroz crimen contra nuestra amiga Jazmín y tampoco en otros casos”, declaró una manifestante durante la protesta.