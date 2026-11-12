Puerto de Matamoros arranca exportaciones tras 20 años de espera

El Puerto del Norte, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, inició sus operaciones de exportación internacional tras más de dos décadas de inactividad.

El Puerto del Norte, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, inició sus operaciones de exportación internacional tras más de dos décadas de inactividad. La apertura del recinto establece una nueva ruta logística para el envío de mercancías mexicanas desde el Golfo de México hacia mercados globales.

La primera maniobra comercial se ejecutó en la Terminal T-MEC con el embarque de dos mil toneladas de fluoruro de aluminio, elaborado por la empresa Orbia en Matamoros. El material zarpó a bordo del buque UAL Fortitude con rumbo a Brasil.

La activación portuaria busca detonar la economía en el noreste del país mediante la generación de plazas laborales directas, impulsando el desarrollo de comunidades locales y sectores pesqueros de la región.

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Durante el evento de arranque, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció un proyecto de inversión por 35 mil millones de pesos mexicanos. Los recursos se destinarán a ampliar la infraestructura portuaria y construir vías ferroviarias que conecten con corredores industriales del país.

El mandatario estatal subrayó que este desarrollo responde a los objetivos del Plan México para incentivar las exportaciones y elevar la calidad de vida poblacional.

“El requisito principal es que las comunidades vecinas encuentren empleo e ingreso, acompañados de mejoras en servicios urbanos para garantizar bienestar local compartido”, afirmó Villarreal Anaya.

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció un proyecto de inversión por 35 mil millones de pesos mexicanos para ampliar la infraestructura portuaria y construir vías ferroviarias. ı Foto: Especial.

En cuanto a la inversión privada, la empresa Mota-Engil México reportó un gasto inicial de 400 millones de pesos en la terminal y prevé destinar mil 800 millones de pesos adicionales para modernizar sus procesos operativos.

Tamaulipas alberga 19 de los 43 cruces fronterizos terrestres del país. Con el puerto de Matamoros sumado a Tampico y Altamira, la entidad busca convertirse en la principal plataforma marítima comercial de México.

Habitantes de la zona costera de Higuerillas señalaron que el inicio de operaciones atiende una demanda social de varios sexenios, abriendo oportunidades de capacitación y trabajo para los jóvenes de las zonas pesqueras.

El desarrollo del recinto enfrentó años de retraso por deficiencias técnicas e incertidumbre sobre su concesión. Su reapertura requirió la intervención coordinada entre autoridades estatales y federales para certificar su capacidad de carga comercial.

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JVR