Investigan a cuatro policías por homicidio de niña en operativo

LOS DETENIDOS en el operativo durante el cual fue baleada la camioneta de la familia.

LA FISCALÍA General del Estado de Tamaulipas investiga a cuatro policías que viajaban en el helicóptero desde el que se hicieron disparos contra la camioneta de una familia inocente, en la que una niña de siete años falleció, durante un operativo en Matamoros para detener a Axel Cárdenas, alias El Titán, presunto integrante del Cártel del Golfo.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco, confirmó que los cuatro elementos son personal activo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y hasta el momento ninguno está detenido por los hechos.

“Dependemos en gran medida de la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar todos aquellos actos imperativos”, dijo el funcionario.

El Tip: LA SECRETARÍA de Seguridad indicó que el helicóptero recibió agresiones desde tierra y la tripulación las repelió.

Agregó que ya se tienen grandes avances sobre los resultados de la balística forense para determinar de qué agente es el arma larga calibre 7.62 que disparó la bala mortal. “Viajaban cuatro elementos; el piloto debe estar enfocado en tripular la nave y el resto de los elementos son quienes traían el armamento reglamentario. Las armas de interés son un arma larga y corta y, de manera específica del esclarecimiento del hecho que causó la muerte de la menor, que fue un arma larga calibre 7.62”, expuso.

También negó que la Secretaría de Seguridad haya obstaculizado las pesquisas y, por el contrario, mencionó que el área de Asuntos Internos de esa dependencia también realiza una investigación.

EXIGEN JUSTICIA. En entrevista con medios de comunicación electrónicos, la madre de la menor asesinada, Claudia Edith Pardo, quien también resultó herida tras los disparos, exigió a las autoridades justicia y aseguró que no otorgará el perdón al o los responsables.

“Que paguen los que hicieron esto, porque no es justo perder a un familiar de esta manera, sin agresión. No me explico por qué nos dispararon”, manifestó.

Relató que circulaba en una camioneta en la que viajaban también su esposo y sus hijos, cuando desde la aeronave les dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte de la menor tras un disparo en la cabeza, mientras que ella resultó herida en una rodilla.

También mencionó que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado para darles alguna explicación.

De igual forma, negó que los integrantes de su familia hayan provocado una agresión al helicóptero, luego de que el secretario de Gobierno de Tamaulipas mencionó que los agentes dispararon después de recibir un ataque.

“Cuando mi esposo se bajó de la camioneta para preguntarles qué pasaba, ellos empezaron a tirar, sin ninguna razón”, señaló la mujer.