El regidor asesinado tenía protección, pero se le retiró

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que, hace casi un año y medio, el regidor morenista Gabriel Rivas Ríos, asesinado el miércoles, manifestó que recibió amenazas por parte de un grupo criminal, por lo que se le brindó protección.

Sin embargo, dijo desconocer por qué esta medida le fue retirada poco tiempo después de su aplicación.

“El propio Gabriel denunció que había sido objeto de amenazas por un grupo delictivo, presentó una denuncia, le asignaron escoltas y, al paso de los meses, como las medidas son provisionales, ya no se continuó, pero ése es otro tema que también debe valorarse”, dijo.

El presidente municipal pidió no politizar el asesinato del munícipe, luego de que corrieron especulaciones sobre el origen del ataque armado letal del que fue víctima el miércoles, y también pidió a la Fiscalía de Morelos se haga una investigación a fondo y que no “quede abierta ninguna sola posibilidad de investigación sin entrar a fondo para esclarecer los hechos y que no haya impunidad”.

El Dato: EL PREDIO La Cazahuatera, considerado último pulmón en la zona urbana de Cuernavaca, está bajo debate de preservación ambiental frente a proyectos inmobiliarios.

Agregó que no debe haber lugar a las especulaciones y la autoridad debe investigar a fondo a todas las personas que deba investigar e informe a la sociedad cuál fue el verdadero móvil del crimen.

“Ofrecemos desde el ayuntamiento la colaboración que corre a nuestro cargo, como evidencia de cámaras para que, si hay algún indicio, se tome en cuenta y abone a determinar la identidad de los responsables”, dijo.

El alcalde reconoció que el regidor realizaba cuestionamientos frecuentes sobre diversos aspectos de la administración pública municipal, los cuales, dijo, se debatían y resolvían internamente en el seno del cabildo.

5 Hectáreas de superficie tiene el terreno de La Cazahuatera

LÍNEA AMBIENTAL. Al respecto, los regidores de Cuernavaca por Morena pidieron una investigación exhaustiva y agotar todas las líneas posibles, entre las cuales solicitaron averiguar la posible relación del homicidio con la oposición de Rivas Ríos al proyecto inmobiliario Alto Verde, previsto en el predio de La Cazahuatera, asentado en un área natural.

Apenas el viernes pasado, la víctima había participado en una protesta contra el proyecto citado y denunció la existencia de un presunto cártel inmobiliario, que habría obtenido permisos municipales otorgados a cambio de posibles beneficios a servidores públicos.

Al respecto, José Luis Urióstegui Salgado se comprometió a gestionar ante los gobiernos estatal y federal la expropiación del predio La Cazahuatera, con el propósito de frenar el desarrollo inmobiliario que rechazaba el regidor Gabriel Rivas.

No obstante, explicó que, al tratarse de una propiedad privada, la eventual expropiación requiere analizarse con la participación de los tres órdenes de gobierno, por lo que, mencionó, pedirá el apoyo de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia.

Ante integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado, quienes marcharon de la Plaza de Armas al ayuntamiento para exigir justicia por el homicidio del regidor, el alcalde dejó en claro que el ayuntamiento no ha otorgado licencia ambiental ni autorizado un cambio de uso de suelo, aunque precisó que este último ya estaba permitido.

También reconoció que el proyecto de construcción se encuentra en un proceso judicializado que las autoridades municipales deben respetar.