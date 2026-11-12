Capacitan en Tijuana a militantes de Morena contra fake news

La militancia de Morena en Baja California activó una estrategia de capacitación territorial en Tijuana para identificar y combatir la propagación de noticias falsas.

La militancia de Morena en Baja California activó una estrategia de capacitación territorial en Tijuana para identificar, contener y combatir la propagación de noticias falsas y la manipulación de datos en plataformas digitales.

La jornada de trabajo estuvo encabezada por Julieta Ramírez, coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, junto con Rafael Barajas “El Fisgón”, director general del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del partido.

El encuentro se desarrolló en el marco de la presentación de la obra literaria “Información contra la Desinformación”, escrita por Barajas, la cual sirvió como manual operativo para capacitar a los cuadros territoriales de los distintos municipios bajacalifornianos.

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Durante el diálogo abierto con la estructura de base, Julieta Ramírez subrayó que los procesos políticos actuales exigen un dominio técnico de la comunicación virtual, al considerar que los embates de la oposición se concentran en el ciberespacio.

“La batalla se dará, como ha sucedido en otros países de América Latina, a través de las redes sociales y las campañas de desprestigio y desinformación”, aseveró la coordinadora estatal Ramírez ante los liderazgos locales en la ciudad fronteriza.

Rafael Barajas advirtió sobre el uso de algoritmos, cuentas robotizadas y portales apócrifos para saturar el debate público y manipular la percepción. ı Foto: Especial.

Por su parte, Rafael Barajas expuso que las disputas ideológicas contemporáneas desplazaron su centro de gravedad hacia los entornos informativos digitales, donde operan sofisticadas herramientas de automatización de contenidos.

El titular del INFP sostuvo que grupos opositores en México emplean algoritmos específicos, cuentas robotizadas, portales apócrifos y la capacidad de distribución de grandes corporativos mediáticos para manipular la percepción pública.

En este contexto, Barajas advirtió sobre la implementación de la táctica propagandística conocida como “inundar la zona”, la cual busca saturar el debate público con un elevado volumen de falsedades para desorientar a la población.

Frente a este escenario, el funcionario de Morena hizo un llamado directo a la estructura territorial de Baja California a mantenerse informada, organizada y capacitada frente a eventuales campañas de desprestigio e injerencia externa.

La actividad efectuada en Tijuana se suma a la agenda nacional de talleres itinerantes impartidos por el INFP, con el propósito de reforzar las competencias informativas y la presencia en territorio de la militancia en todo el territorio mexicano.

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JVR