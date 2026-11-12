VIDEOS de la balacera en Ocotitlán circulan en redes

Videos grabados por habitantes de Ocotlán, Jalisco, comenzaron a circular en redes sociales y muestran los momentos durante el enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.

En las diferentes grabaciones, tomadas desde distintos puntos del municipio, se escuchan múltiples detonaciones de armas de fuego, mientras elementos de seguridad se despliegan por calles cercanas a la zona donde ocurrió el intercambio de disparos.

Uno de los videos que más ha llamado la atención muestra a una familia que inicialmente comienza a grabar lo que sucede; sin embargo, ante la cercanía de las detonaciones, las personas optan por dejar de filmar y resguardarse para evitar quedar expuestas al fuego cruzado.

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En otras imágenes también se aprecia la movilización de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes acudieron para atender la situación y mantener el control de la zona.

#JALISCO

ENFRENTAMIENTO #OCOTLÁN



Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano se registró en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, Jalisco.



El hecho fue confirmado por el Ayuntamiento de Ocotlán, que informó que, aunque el… pic.twitter.com/fy2sIrST7f — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 12, 2026

¿Qué pasó durante la balacera en Ocotlán?

El enfrentamiento se registró en las inmediaciones de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de Ocotlán, luego de que elementos militares acudieran a atender un reporte relacionado con un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los uniformados fueron agredidos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque. Los hechos derivaron en una persecución que terminó con una camioneta volcada y un intercambio de disparos.

El saldo fue de dos presuntos agresores muertos y un hombre detenido, de nacionalidad hondureña. Además, una mujer civil y un elemento militar resultaron heridos; ambos fueron reportados estables y fuera de peligro.

Alerta en Ocotlán: tras un enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados en Maravillas y Lázaro Cárdenas, continúa el operativo de los tres niveles de gobierno. Piden evitar la zona, resguardarse y suspender clases que no hayan iniciado. pic.twitter.com/TsDGipkSbF — Ricardo García (@RiGarciaJal) November 12, 2026

Aseguran armas y vehículo con blindaje artesanal

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos armas largas adicionales y dos granadas calibre 40 milímetros.

Luego de los hechos, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantuvieron un operativo por tierra y aire para localizar a otros presuntos responsables que habrían escapado.

Por su parte, el Gobierno de Ocotlán pidió a la población permanecer resguardada, evitar traslados por las zonas cercanas al enfrentamiento y atender las indicaciones de las autoridades mientras continuaban las labores de seguridad.

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MSL