Versión Impresa, 12 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Ponen en duda certeza Plan de consolidación Es uno de los 10 en la mira Tendrá 1.1 billones de pesos en 2027 Puertos y fábricas frenan actividades Presentan el Plan General de Desarrollo
Ven tormenta en INE tras recorte y por acuerdo cuesta arriba en relevo de Taddei
Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días
Renuncia vicefiscal de Sinaloa; es uno de los 10 requeridos por EU
Seguridad social concentra 78% de alza en gasto en salud
Destrozos y choques en Madrid y Barcelona en huelga por vivienda
Va el GCDMX contra casas “huevito” de menos de 60 m2
méxico
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- Bajan 11.8% las zonas urbanas prioritarias
- Entregan 72 viviendas del Bienestar en Aguascalientes
- Avalan PEF sin cambios y con tijeretazo al INE
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