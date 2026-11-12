Muestran el lado más intimo de Aceves Navarro

En 1994, el pintor Gilberto Aceves Navarro creó una obra especialmente para el estudio de su hijo en Nueva York, Estados Unidos. Una pieza de gran formato referente a la música y en la que destaca una paleta de colores blanca, azul y verde. Después de más de 30 años, el cuadro se exhibe por primera vez en México.

Forma parte de la exhibición Volverse una línea. Los Aceves de Aceves, una muestra que profundiza en el lado más personal del también escultor y grabador, así como en sus diversas exploraciones creativas.

El Dato: La exhibición reúne diversas piezas de pintura, dibujo, escultura y grabado del artista mexicano.

La exposición reúne en el Museo de Arte Moderno más de 300 obras, creadas entre 1954 y 2017, algunas inéditas que el público podrá admirar por primera vez, incluidos varios dibujos.

Se presenta desde ayer luego de dos años de investigación en la que los curadores Víctor Palacios y Katnira Bello se adentraron en el vasto acervo de la Fundación Gilberto Aceves Navarro, que hasta ahora tiene registradas más de cinco mil piezas, entre dibujos —mayormente— y obra pictórica.

HOMENAJE a Manuel Tolsá, de 1974. ı Foto: Juan Aceves y Adriana Góchez

“Esta muestra no obedece a los patrones curatoriales previos de otras exposiciones, sino que trata de ofrecerle a las nuevas generaciones esa oportunidad de perderse en el bosque nuevamente, de llegar y conocer la obra de Gilberto de Aceves Navarro. Es una muestra muy bella, muy íntima”, destacó en entrevista con La Razón Juan Aceves, hijo del artista.

Resaltó que algunas obras que se presentan “no se habían visto públicamente antes, pues estaban conmigo en mi casa en Nueva York. Nunca vieron la luz del día”.

Además de lienzos, se exhiben cuadernos de trabajo de Gilberto Aceves Navarro en los que escribió desde los años 50 hasta 2019, año en que falleció. Seis décadas de apuntes a través de los cuales se puede apreciar su interés por el dibujo.

UNICORNIO atrapado por Rembrandt. ı Foto: Juan Aceves y Adriana Góchez

“Se puede conocer el gran interés que tuvo, la profundidad de su exploración, de su estudio, de su compromiso con no seguir tendencias, no buscar estilos. Era un estar constantemente tocando la mano de lo desconocido”, resaltó Juan Aceves.

El título de la exhibición, así como la museografía, responde a una frase que solía decir el artista a sus alumnos: “Ojalá que les suceda algo tan hermoso como volverse una línea”. De tal manera que la muestra es como una línea continua de su trabajo creativo.

“Nos fuimos enfocando, no en mostrar las mejores y más conocidas piezas, sino las que pueden hablar de su impulso creativo”, explicó durante un recorrido de ayer el curador Víctor Palacios.

CABEZA OLMECA 17, de 2017. ı Foto: Juan Aceves y Adriana Góchez

La exposición, que no sigue un parámetro cronológico, inicia con la serie Adán y Eva, inspirada en la obra de Rembrandt, sólo que en sus lienzos, Aceves Navarro retrató a personas con rasgos toscos y en escenarios naturales. “Decide eliminar al demonio de la escena y dejar el libre albedrío en manos de Adán y Eva. Lo que hace también es que va cambiando el escenario”, abundó la curadora Katnira Bello.

Se aprecia su interés por las culturas prehispánicas, como en las pinturas Cabezas Olmecas, pero también se muestran los soldados de 1968, Benito Juárez, la lucha libre y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

“Él tomaba las influencias de todo lo que le interesara, no le importaba de dónde venían. Algo que fue importantísimo para él, era el arte de los pueblos originarios, podemos ver unos ejemplos de Cabezas olmecas en la serie de Monte Albán. Tenía un compromiso con su pueblo, con su cultura, con México, muy profundo. Amaba su país, amaba el arte que se produjo aquí, que es incomparable en el resto del mundo”, dijo a este diario Juan Aceves.

ATRAPADO en una galería de fotos de poetas locos, de 1996. ı Foto: Juan Aceves y Adriana Góchez

Juan Aceves destacó que la muestra es una oportunidad para conocer más a fondo el trabajo del artista, quien buscó que las personas que admiraran sus obras buscaran sus propias interpretaciones.

“Es una gran oportunidad de voltear a ver a alguien que trabajó con mucha seriedad y compromiso. Su obra siempre nos invita a adentrarnos en ella, a cuestionarnos, a preguntarnos qué es lo que estoy viendo, qué me da a mí, cuál es mi propia conclusión al estar frente a una pieza. Es algo importantísimo en esta época en la cual estamos rodeados de imágenes que son absolutamente concretas y que nos dan la solución en vez de cuestionarnos y provocarnos”, comentó.

Añadió que Aceves Navarro “es alguien a quien tenemos que acercarnos y revisar, porque proponía un discurso provocador, una independencia de pensamiento que se traducía en libertad”.

Dijo que, al ser un “hombre de taller”, enfocado en la producción y en la enseñanza, en el “imaginario cultural del resto de la sociedad pasa un poco desapercibido”, pero es importante “voltearlo a ver, porque es uno de los grandes personajes”.

La exhibición se inauguró ayer y estará abierta al público hasta el próximo 18 de abril de 2027.

Volverse una línea…

Cuándo: hasta el 18 de abril de 2027

Dónde: Museo de Arte Moderno

Horarios: martes a domingo de 10:15 a 17:45 horas

Boletos: 95 pesos (domingo entrada libre)