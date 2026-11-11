Seraph Brass rompe barreras de género y explora sonidos en Morelia

El quinteto estadounidense Seraph Brass tendrá una destacada participación que combinará música de cámara, formación académica e intercambio cultural durante la edición 38 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM).

La agrupación, integrada por mujeres instrumentistas de metal, ofrecerá un concierto el 14 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Palacio de Justicia, y al día siguiente compartirá escenario con bandas tradicionales michoacanas en la Plaza Benito Juárez, a las 18:00 horas, en una presentación gratuita.

Esta colaboración representa uno de los encuentros que busca propiciar el festival entre distintas culturas musicales. Para las integrantes del ensamble, la posibilidad de tocar junto a músicos de Michoacán significa compartir su propio repertorio y estilo interpretativo, al tiempo que buscarán acercarse a otras tradiciones y aprender de ellas.

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“Compartir el escenario con los músicos de Michoacán será una experiencia muy especial. Considero que parte del intercambio cultural consiste en que nosotros llevamos algo de la música estadounidense y los estilos de interpretación, pero también vamos a aprender muchísimo. Estamos muy emocionadas por conocer su estilo musical”, expresó en entrevista con La Razón Layan Atieh, integrante del quinteto.

El Tip: SERAPH BRASS está integrado por Mary Bowden, Morgan Low, Layan Atieh, Lauren Casey-Clyde y Robyn Black.

La instrumentista consideró que la convivencia entre músicos puede enriquecer las posibilidades de la música y generar propuestas. “La combinación de estos diferentes estilos musicales va a crear algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber creado por su cuenta. Vamos a enriquecer el repertorio al combinar dos culturas y músicos de diferentes orígenes”, añadió.

Además de este diálogo, Seraph Brass busca transformar la percepción sobre los instrumentos de metal, cuya sonoridad suele asociarse con la potencia y el brillo. Su repertorio contempla arreglos de obras conocidas, como la Rapsodia húngara núm. 2, de Franz Liszt, así como composiciones contemporáneas que exploran otras posibilidades expresivas, entre ellas Copperwave, de Joan Tower.

Mary Elizabeth Bowden, integrante y fundadora de la agrupación, explicó que las diferentes técnicas y recursos instrumentales permiten crear una amplia variedad de texturas. “Esperamos que el público se lleve la alegría que transmite la música porque elegimos piezas que nos apasionan profundamente. También esperamos que vean los instrumentos de metal de una manera diferente, que comprendan que pueden tocar de forma muy suave y hermosa, además de hacerlo con mucha fuerza y brillantez”, detalló.

La presencia de mujeres en esta familia de instrumentos también forma parte de la identidad. Sus integrantes reconocieron que durante su formación y trayectoria profesional se enfrentaron a espacios donde eran minoría, una situación que implicaba una presión adicional al momento de interpretar.

“Una de las barreras que creo que todas hemos enfrentado es que, cuando estamos en un entorno de instrumentos de metal, muchas veces la sección está integrada por hombres. Eso hace que te sientas muy señalada y que parezca que hay muchas miradas sobre ti”, detalló Morgan Low, trompetista.

Como parte de sus actividades en Morelia, el ensamble impartirá también una clase magistral. Durante sus encuentros con estudiantes, buscarán mostrar que el camino profesional no se limita a formar parte de una orquesta. “Nos esforzamos por mostrarles diferentes caminos profesionales: pueden dedicarse a la música de cámara, seguir una trayectoria en una orquesta o una banda, o intentar desarrollar una carrera como solistas”, explicó Lauren Casey-Clyde.