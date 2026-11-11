Revelan el poder de las relaciones públicas en libro

La periodista y especialista en comunicación, Paola Villarreal Carvajal, presenta su segundo libro, Todo lo que dices y haces son relaciones públicas, publicación que reúne experiencias, reflexiones y conocimientos de 47 profesionales de distintas industrias para explicar la importancia de construir una reputación sólida.

La idea surgió después de publicar Creando unicornios, su primer título, con el que consiguió acercarse a importantes figuras empresariales. A partir de las preguntas de sus lectores sobre cómo había logrado reunir a tantas personalidades en poco tiempo, identificó que detrás de ese trabajo existía una estrategia de relaciones públicas que pocas veces se comprende.

“Me empecé a dar cuenta de que todo ese libro se hizo con mucha estrategia. Entonces dije: estoy identificando un problema que no solamente es de la industria de negocios o de emprendimiento, sino es en general. Hoy todo el mundo tiene un celular y las ganas de opinar, de ser visibles, pero esa es precisamente la razón por la cual muchos proyectos no alcanzan a despegar”, comentó Paola Villarreal, en entrevista con La Razón.

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El texto, que aborda temas como reputación, identidad digital, storytelling, escucha activa, networking, influencia y alianzas estratégicas, propone entender las relaciones públicas como una herramienta que atraviesa distintas profesiones.

“Lo puede leer un doctor, un influencer, un pediatra o un psicólogo, porque al final hoy todos estamos conectados de forma digital y es importante tener una buena presencia, pero no solamente marca personal; eso es un puntito dentro de toda la estrategia”, señaló.

Villarreal considera que compartir conocimiento también significa abrir oportunidades para otros. “Si más personas podemos crecer en conjunto, con todo lo que he aprendido, yo feliz de que más personas puedan entender y que se abran puertas para todos”, concluyó.