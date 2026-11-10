Ludwig Carrasco: Al sacar la música de sus escenarios habituales, ganamos todos

Al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Ludwig Carrasco dirigirá el concierto inaugural del Festival de Música de Morelia (FMM), que tendrá lugar el próximo viernes 13 de noviembre en el Teatro Morelos de la capital michoacana. Para el director, regresar a su ciudad natal y participar en uno de los encuentros musicales con los que creció representa una experiencia especialmente emotiva, ahora con un programa que propone un diálogo entre las tradiciones musicales de Asia y México.

En entrevista con La Razón, Carrasco reflexiona sobre la importancia de renovar el repertorio sinfónico, ampliar la presencia de la OSN fuera de la Ciudad de México y acercar la música a públicos que habitualmente no asisten a las salas de concierto, así como sobre la emoción que, después de años de trayectoria, todavía le provoca subir al escenario.

El Tip: El programa reúne obras como Fanfare Overture y el Concierto para violín en Re menor, de Jean Sibelius.

¿Cuáles son las sensaciones de regresar a su ciudad natal para el Festival de Música de Morelia? Es muy emotivo regresar y estar al frente de esta máxima agrupación sinfónica y, también, estar en el primer concierto de este año del festival. Crecí participando casi desde la primera edición y regresar este 2026 que está dedicado a Asia, es de los puntos más altos de la temporada en esta segunda parte del año.

¿Cómo se construye el programa inaugural y cuál es el hilo conductor que encontró en estos compositores? Quisimos retomar la visión más renovada del repertorio en el sentido de música de los siglos XX y XXI. Es muy relevante que las orquestas sinfónicas no sólo presenten música de siglos anteriores, porque conectamos mejor con el público cuando tenemos sonidos más cercanos a lo que escuchamos hoy en día en las calles de la ciudad.

¿Qué aspectos considera que son los más interesantes para acercar al público a tradiciones musicales distintas? La Fanfare Overture —del compositor y director chino-estadounidense Tan Dun— tiene unas sonoridades muy atractivas y seductoras . La magnitud que le da la orquesta a estas sonoridades será un inicio estupendo para este festival, porque va a permitir a la Sinfónica Nacional mostrar su capacidad y su riqueza para que el público la disfrute después de tantos años, ya que creo que va más de una década que no está en Morelia presentando algún concierto.

¿Cómo será la relación de la orquesta con la solista Yesong Sophie Lee y qué retos implica acompañarla en el concierto para violín? El Concierto para violín en Re menor, de Jean Sibelius, es de los más importantes que hay para el repertorio de este instrumento. Mención aparte, es mi concierto favorito. Yo también era violinista y era el concierto que más me gustaba interpretar, por lo que también para mí es una delicia dirigir a esta gran joven solista, que ya también tiene una carrera muy amplia por muchos escenarios.

Seguro que va a ser un encuentro muy gratificante para todos, porque este tipo de relaciones con nuevos solistas es siempre como entablar una nueva amistad. El repertorio ha permitido que tanto la orquesta como ella desplieguen un mimetismo y una musicalidad única.

¿Qué tan importante es que la OSN participe en festivales internacionales celebrados fuera de la Ciudad de México? La idea es que la Sinfónica Nacional haga realmente honor a su apellido, que no toque sólo en el Palacio de Bellas Artes, que es una magnífica sede, pero tenemos que llegar a otros rincones de la República. Obviamente es complicado porque somos una orquesta de 103 músicos y siempre mover a tal cantidad de personal es difícil en términos logísticos y económicos, pero en este caso es vital poder salir a este tipo de festivales que tienen ya una gran trayectoria y un arraigo en la sociedad.

Aproximadamente el 50 por ciento de actividades del FMM será gratuito. ¿Por qué es importante llevar la música fuera de grandes recintos y convertirla en una experiencia accesible? La cultura y la música son un derecho de las personas, son un derecho social. Obviamente hay espectáculos que tienen que ser solventados por medio de la taquilla, pero es vital que actividades como las del FMM lleguen en otros escenarios, que quiten esa barrera que puede haber de localización, pero también la de la etiqueta.

Precisamente, el arte nos enriquece a todos y cuando hacemos ese esfuerzo de sacar a la música de nuestros escenarios habituales, ganamos todos. Ganamos nosotros como intérpretes porque tenemos una conexión más directa con la gente, y gana también el público en general, porque eso nos va a permitir tener una sensibilidad mayor hacia nuestros compañeros, hacia nuestra sociedad en la que estamos viviendo.

Actualmente, ¿qué retos enfrenta la música sinfónica en México, tanto en términos de financiamiento y en formación de públicos? Nosotros, afortunadamente, estamos viviendo un momento muy agradable con nuestro público, estamos teniendo la mayoría de nuestros conciertos totalmente vendidos. El año pasado tuvimos un promedio de más de 92 por ciento de asistencia en el Palacio de Bellas Artes, lo que es muy gratificante. Los retos siempre van a estar ahí, no sólo en México, en el mundo, los presupuestos nunca van a ser suficientes en el sentido de que mientras más dinero haya siempre vamos a poder hacer más.

Después de tantos años de trayectoria, ¿qué le sigue sorprendiendo, tanto de la música como de la experiencia de dirigir una orquesta? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. La verdad, me sorprende que semana tras semana me sigo levantando y llegando al escenario con la misma ilusión que el primer día en que empecé, porque la música es algo maravilloso, soy privilegiado de poder realizar mi trabajo en algo tan bello con una orquesta tan noble y profesional como es la OSN.

Me sigue emocionando la riqueza que hay en cada partitura, sea una obra que haya uno conocido por años o un estreno en México, como vamos a hacer la obra de Tan Dun en Morelia. Siempre es muy enriquecedor poder estudiar y aprender de estos compositores que han plasmado ideas tan rígidas en un papel, y poderlo transmitir a través de nuestra interpretación hacia el público, porque al final, ésa es la finalidad de todo, poder emocionar a todas las personas que nos están escuchando.

Concierto inaugural

Dónde: Teatro Morelos de Morelia, Michoacán.

CUÁNDO: Viernes 13 de noviembre, 20 horas.

PARTICIPAN: Orquesta Sinfónica Nacional y la violinista Yesong Sophie Lee.