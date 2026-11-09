Adiós a Arnaldo Coen, artista del trazo libre y la experimentación

Arnaldo Coen decía que “era un artista multidisciplinario, interdisciplinario, pero sobre todo indisciplinario”, así lo recordó su esposa, Lourdes Sosa. Durante este 2026, “trabajó sintiendo que se le iba la vida, trabajaba compulsivamente”, compartió a La Razón la galerista, quien ayer dio la noticia del fallecimiento del creador.

El Dato: EN ENTREVISTA con La Razón, en 2025, Coen declaró que “su trabajo es colectivo y siente una conexión con quienes lo rodean”.

Considerado uno de los artistas más influyentes en México y referente de la Generación de la Ruptura, Coen destacó por su trazo libre, su exploración continua y su manera de entablar diálogos con la pintura, la escultura, la música, la literatura y el cine.

Eres el bosque de las nubes (2021) Serigrafía y hoja de oro (66 x 98.5 cm). ı Foto: Especial

Murió a los 86 años a las 12:30 de la madrugada después de tres días de haber estado en coma. Ayer por la tarde lo despidieron familiares y amigos en una funeraria al sur de la Ciudad de México. Acudieron a darle el último adiós los escritores Juan Villoro y Alberto Ruy Sánchez, el pintor y arquitecto Eduardo Terrazas, el ensayista Adolfo Castañón y la coreógrafa Claudia Lavista, entre otros más.

Lourdes Sosa, fundadora de la LS/Galería, contó que hasta el lunes pasado Arnaldo Coen siguió creando obras que espera que después puedan ver la luz. Solía trabajar desde las 8:00 horas hasta las 22:00 horas.

La ronda anular (1970). Óleo sobre tela de gran formato (155 × 300 cm). ı Foto: Especial

“Ni un día dejó de crear, sólo los tres días en que estuvo en coma. Hasta el último momento creó un arte-objeto hermosísimo. Estaba con la movilidad muy castigada; trabajaba en una silla de ruedas motorizada. Tenía un estudio en la planta alta de la casa y lo bajamos. Todo el comedor se volvió el estudio de arte-objeto, toda la sala fue el espacio de pintura.

“Él tenía un privilegio, que era que se adaptaba a la situación que le tocaba vivir. No importa cuál fuera. Siempre sabía salir adelante con una sonrisa”, compartió.

La galerista señaló que no descarta la posibilidad de un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, pero será una decisión que tomará después. “Él a veces no creía tanto en los homenajes ni en los premios, pero sí merece que se le haga un homenaje. No lo hemos planteado todavía, porque no he tenido cabeza para verlo”, dijo.

HACIA PIRÁMIDES (2023). Óleo sobre tela (117 x 180 cm). ı Foto: Especial

Destacó que Arnaldo Coen “tuvo una vida muy plena, muy llena de trabajo, de esfuerzo, de logros. Su curiosidad y su sentido del humor le abrieron un camino maravilloso en la creatividad. Sabía entender la literatura, la música; sabía que coincidir en el arte era maravilloso. Le gustaba muchísimo saber de todo, relacionarse con todo”.

El artista visual incursionó en la pintura y se enfocó en lo figurativo expresionista; luego optó por el expresionismo fantástico, dedicó gran parte de su obra al torso femenino, intervino maniquíes y después experimentó en el body art para posteriormente cambiar a los cubos. También estudió la perspectiva y vio las posibilidades del trazo libre.

Cada obra era para Arnaldo Coen una oportunidad para explorar algo nuevo, incluso no se cerraba a utilizar en algún momento la Inteligencia Artificial.

“Siempre que he cambiado de una cosa a otra, me queda algo del pasado que quiero seguir trabajando; es una forma de experimentar de diferentes maneras, como usted me propone la Inteligencia Artificial, pues también me gustaría entrarle y ver qué sacamos de eso”, compartió en una entrevista con La Razón.

NO YA NO EN LA SORPRESA, SINO EN EL PLACER. Óleo sobre tela (195 x 320 cm). ı Foto: Especial

Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, recordó en entrevista con este diario que Arnaldo Coen “sin duda fue excepcional, un artista multifacético. Se desarrolló en la pintura, en escultura, en los relieves, pero hizo también body art, performances. Fue un hombre que estuvo muy imbuido por las vanguardias del siglo XX y en diferentes campos, además de ser un extraordinario dibujante. Estuvo vinculado al teatro, al cine, a la pintura, a la escultura, al diseño gráfico. En la música podía hacer que una obra rebasara los límites y se vinculara con otras artes”.

El también arquitecto resaltó que el artista siempre se interesó por generar experiencias estéticas. Es recordado aquel 20 aniversario de Zona Maco, cuando sorprendió con la obra Que abre otro misterio, la primera escultura de un torso femenino que concibió a gran escala. No sólo fue una pieza que sorprendió a los visitantes; Arnaldo Coen estuvo en el stand de LS/Galería compartiendo anécdotas y saludando a todo aquel que se acercara a conocer sobre su gran labor creativa.

“Arnaldo nos llevó siempre a tener experiencias estéticas, ya se tratara de un collage, de una silla, una pintura, un busto, o incluso de pintar un cuerpo desnudo”, resaltó Felipe Leal.

Fue justo en el Seminario de Cultura Mexicana donde Arnaldo Coen tuvo su última exposición este año: Memoria, cuerpo y metamorfosis, que reunió 60 obras de arte-objeto. En 2025, además, concibió el mural Mutua presencia de tiempos eternos, que se encuentra en la sede principal del Nacional Monte de Piedad.

Siempre persiguió la libertad, lo cual se reflejó en cada una de sus piezas. “Lo importante es expresarse, que todos los artistas, para encontrar su libertad, entre comillas, tienen que ser libres, sin creencias o prejuicios, dejarse ser, darse cuenta de que esas cicatrices nos enseñaron algo, nos permiten ser mejores”, llegó a compartir a este diario Arnaldo Coen.

Consideraba que el arte era algo intangible y por eso señalaba que era como el amor, lo inasible. “Para mí es algo intangible, difícil de definir. Para mí es algo indefinible, aunque alguna vez lo intenté y dije que el arte era como el amor y la sabiduría, aquello inasible que se sobrepone a los límites de la razón”, comentó.

Fue galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes por “su obra ligada a la pintura, la investigación del espacio, la música y teoría del arte contemporáneo que le ha permitido innovar e influir en diversas generaciones”.

Se desarrolló como creador conceptual y realizador junto con otros dos artistas de la intervención, acción y filmación de Robarte el Arte en 1972, que se llevó a cabo en Documenta V en Kassel, Alemania.

Mantuvo una destacada relación con la escena contracultural del país. Es recordado Prometeo. Espectáculo Pop, un encuentro de poesía y música en el que participaron Javier Bátiz, Peace & Love y Dug Dug’s, entre otros artistas, el 4 de diciembre de 1971 en el Palacio de Bellas Artes.

Tuvo lugar meses después del Festival Avándaro y buscó ser un espectáculo innovador. Lo creó junto con sus hermanos Arístides y Amílcar, además de Roberto Mosqueira. Causó polémica que llevó a la renuncia de Miguel Bueno, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

También actuó en la película de Luis Buñuel Simón del desierto, junto a la primera actriz Silvia Pinal. Ilustró Carta de creencia de Octavio Paz, creó con el compositor Mario Lavista la obra Jaula, en homenaje a John Cage; diseñó escenografía teatral y participó en proyectos de danza experimental. En 1977 fue invitado a colaborar en el diseño de Dodoma, la nueva capital de Tanzania, proyecto que ayer recordó Eduardo Terrazas, con quien trabajó en esa labor durante año y medio.

Al darse a conocer la noticia de su deceso, artistas, curadores e instituciones recordaron su legado. La historiadora de arte Helena González lo describió como “un creador que hizo de la experimentación y la libertad los principios de su obra. Entre sus muchas aportaciones al arte mexicano, recuerdo su reinterpretación de Emiliano Zapata”.

Se ha ido uno de los espíritus más libres, de los artistas fundamentales de México. Hoy, sus restos serán cremados a las 17:30 horas.

LEGADO INMORTAL

Coen dedicó su vida a la experimentación artística.