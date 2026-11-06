Exploran identidad, cuerpo y territorio en torno a obra de Siqueiros

La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) inaugura un nuevo ciclo de exposiciones que, a través de documentos históricos, instalaciones y propuestas artísticas contemporáneas, invita a reflexionar sobre la construcción de la identidad mexicana, las representaciones culturales y la transformación del territorio.

Bajo la línea de investigación curatorial Cuerpo Climático, se reúnen tres muestras: Siqueiros Situado, Paladio | Palladium-Azteca de plata | Aztec of Silver, de Cristóbal Gracia, y Tiempo Geológico, una exposición colectiva que establece un diálogo entre la obra del muralista y la expresión de diez grandes mujeres artistas .

En el vestíbulo se presenta Siqueiros Situado, un gabinete documental que recupera un archivo inédito en el que cuestiona la figura de Diego Rivera.

Esto, al tiempo que desarrolla una crítica sobre el turismo, el capitalismo y la manera en que el arte mexicano se convierte en objeto de consumo para el público de otro país.

El Dato: La Sala de Arte Público Siqueiros ocupa la antigua casa del muralista, buscando ser un espacio cultural.

La exposición aborda la construcción de una imagen de México destinada al turismo, así como la transformación de los imaginarios culturales y del paisaje a través de la promoción de lo artesanal.

Destaca en este núcleo El Danzante, pintura realizada por Siqueiros en 1963 durante su reclusión en la cárcel preventiva de Lecumberri, que se presenta por primera vez dentro de este contexto de la investigación.

En el Cubo se encuentra Paladio | Palladium-Azteca de plata | Aztec of Silver, proyecto de Cristóbal Gracia que, través de una videoinstalación de aproximadamente 18 minutos, recupera la figura del Azteca de Plata, un personaje que protagonizaba un espectáculo nocturno en la discoteca Palladium de Acapulco a principios de los años 2000.

Caracterizado como un guerrero prehispánico de cuerpo musculoso y piel plateada, el personaje combinaba referencias a un pasado indígena idealizado con elementos de la ciencia ficción, los videojuegos y la cultura popular.

Pedregal, obra de 1946. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Lo que me interesaba es la construcción de este personaje ficticio, de este pasado nostálgico mexicano, prehispánico, atravesado por un futuro distópico”, explicó el artista en un recorrido por la muestra, quien también cuestiona la manera en que México produce y reproduce imágenes folclorizadas de sí mismo para satisfacer las expectativas de una mirada extranjera.

Por su parte, la Galería alberga Tiempo Geológico, exposición colectiva que reúne diez propuestas de artistas de distintas generaciones para reflexionar sobre lo pétreo, lo mineral, el territorio y las temporalidades de la materia. La muestra establece un diálogo entre tres obras de Siqueiros —Formas turgentes (1946), Pedregal (1946) y Barrancas. Paisaje veracruzano (1947)— y las creaciones de artistas como Adeline de Graciela Iturbide, Marina Núñez del Prado, María Naidich, Paula Cortazar, Perla Krauze y Renata del Riego.

Las tres exposiciones forman parte del programa 2026-2027 de la Sala de Arte Público Siqueiros y tendrán su inauguración oficial el sábado 7 de noviembre, a las 12:00 horas.