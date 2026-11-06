Hocico cuestiona una industria atrapada en el pasado

El dúo en una foto promocional de su gira..

El grupo mexicano Hocico presentará Unseen Horror Scenes el próximo 7 de noviembre en Mesones 72, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también grabará su primer álbum en vivo en el país.

En entrevista con La Razón, Racso Agroyam, cofundador y músico de la agrupación, habló sobre la evolución de su propuesta, el dominio de las plataformas digitales y la falta de originalidad en la actual escena musical.

“Tenía tiempo que queríamos grabar un en vivo en la Ciudad de México. Por alguna razón ya no se había hecho y ahora se dio. La compañía discográfica nos lo pidió para que este momento se quede en la memoria”, explicó. El material tendrá distribución internacional y contará con una caja especial.

Con 33 años de trayectoria, Hocico busca experimentar con distintos géneros sin abandonar su identidad oscura. “Ya no nos limitamos. Me gusta combinar estilos, fusionar y darle esos toques de evolución a Hocico sin perder nuestra esencia”, señaló.

El Dato: La banda nació en la Ciudad de México en 1993 y ha desarrollado una trayectoria dentro del dark electro y el aggrotech.

Su nuevo disco aborda temas como las guerras, la pandemia, el cambio climático y los efectos de la tecnología. “Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Nos gusta hablar de esas temáticas de las que la gente no habla”, comentó. Sobre la canción “Brainrot”, advirtió que “la gente se está enajenando con la tecnología y se está deformando la realidad”.

El músico también cuestionó el consumo digital: “Spotify es la evolución del MP3 de música comprimida, pierde valor. Antes la gente valoraba un disco; tener un vinil era lo máximo. Las redes sociales han favorecido propuestas sin originalidad“, concluyó.