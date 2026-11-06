Carlos Landeros Gallegos: La vida exige luchar por encontrar el camino

El escritor, acompañado de izq. a derecha: las Mtras: Lorena Martínez, Beatriz Pagés y Mina de Olloqui.

El escritor Carlos Landeros Gallegos convirtió más de seis décadas de experiencias periodísticas, encuentros con grandes figuras del arte y episodios personales en Relámpagos de una vida, libro que presentó ayer en la Representación del Gobierno de Aguascalientes en la Ciudad de México, donde reivindicó la importancia de luchar por los sueños, especialmente en una época en la que observa a muchos jóvenes desorientados y sin esperanza.

La obra, explicó, no surgió con la intención de construir una autobiografía convencional, sino de recuperar fragmentos de una existencia marcada por búsquedas, tropiezos, aprendizajes y personas que dejaron huella.

“No pretendí escribir una autobiografía convencional, ni mucho menos hacer un recuento exhaustivo de todo lo vivido. Eso habría sido imposible y quizás innecesario. Lo que aquí presento es otra cosa: son fragmentos, relámpagos, instantes reunidos que permiten vislumbrar no sólo una trayectoria, sino una forma de mirar el mundo”, leyó de su prólogo.

Durante la presentación, Carlos Landeros Gallegos recordó que su camino no estuvo definido desde el principio. Antes de consolidarse en el periodismo intentó dedicarse a distintas actividades, entre ellas la tauromaquia y la actuación, experiencias que terminaron por formar parte de su aprendizaje.

“Intenté ser periodista, intenté ser torero, fracasé; decidí que ése tampoco era mi futuro. También quise ser actor, pero pasé muchas cosas. En el fondo, lo que quería era llegar a un punto”, compartió.

Y añadió una reflexión que atraviesa el espíritu de la publicación: “Nada se da gratis en la vida. A mí me ha costado muchísimo y me siento muy satisfecho”. Por ello, su mensaje para las nuevas generaciones es que no abandonen sus aspiraciones ante las dificultades.

“Espero que los jóvenes luchen y tengan ganas de hacer algo, de triunfar en la vida, aunque sea de una manera sencilla. Lo que importa es que hagan la lucha, como yo he luchado toda mi vida”, dijo.

Durante la presentación también se leyeron fragmentos de El desamor, novela escrita por Landeros durante una estancia en Italia, en 1969, cuyo manuscrito recuperó años después. La obra aborda las experiencias amorosas, la nostalgia, los viajes y las pérdidas, temas que se entrelazan con los recuerdos del autor.

Otro aspecto que el escritor decidió compartir fue el uso de herramientas de IA durante la elaboración del volumen. “Esta colaboración no sustituyó en ningún momento mi experiencia ni mi voz. Por el contrario, me permitió revisar, ordenar y comprender mejor lo que durante años había escrito de manera dispersa”, concluyó.

Relámpagos de una vida

Autor: Carlos Landeros Gallegos

Editorial: Ediciones del Lirio.

AÑO: 2026.