“El cuento es un género en sí mismo”

La escritora española Cristina Fernández Cubas convirtió el Premio Cervantes 2026 en una reivindicación de la narrativa breve, género al que ha dedicado buena parte de su trayectoria y cuya autonomía defendió por décadas. Un día después de conocer el fallo, la autora se reunió con medios en la Casa del Libro de Barcelona, donde compartió su sorpresa por el reconocimiento y recordó las dificultades que enfrentó al comenzar a publicar.

“Soy una escritora fundamentalmente de cuentos y, de alguna manera, es un premio a todos los cuentistas”, expresó. La autora reconoció que se ha entregado a esta forma narrativa “con una insistencia rayana en la tozudez”, pues durante años tuvo que explicar que el relato es una expresión literaria independiente.

Su defensa también tiene una historia de obstáculos. Cuando terminó el manuscrito de sus primeros cuatro cuentos y buscó una editorial, varias casas rechazaron el material porque consideraban que sus relatos eran “muy extraños”. Fue la editora Beatriz de Moura quien confió en su escritura en 1980.

Fernández Cubas explicó que generar este tipo de narración implica una exigencia particular: “Escribir un cuento es un riesgo enorme”. A diferencia de una novela, donde un capítulo puede tener menor intensidad, en una narración breve cada fragmento resulta indispensable. “No te puede fallar ni un párrafo”, advirtió. Esa precisión forma parte de la aventura creativa que todavía disfruta.

La noticia del Cervantes también la tomó desprevenida. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, intentó comunicarse con ella para anunciarle la decisión del jurado, pero al observar un número desconocido pensó que podía tratarse de una llamada comercial. “He dicho ‘dígame’ con la voz más antipática que tengo y de repente he reconocido al ministro al otro lado del teléfono”, relató. Su primera reacción fue: “Me he quedado de piedra”.

Aunque su obra suele asociarse con la literatura fantástica y el terror, la autora prefiere hablar de lo inquietante. “Me gusta escribir sobre lo que se ve, pero especialmente sobre lo que no se ve”, detalló.