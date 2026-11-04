Cristina Fernández Cubas obtiene el Premio Cervantes 2026

La escritora y periodista española Cristina Fernández Cubas fue distinguida con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125 mil euros (alrededor de 2.5 millones de pesos mexicanos). El galardón reconoce su aportación a la renovación del cuento contemporáneo y su capacidad para transformar la literatura fantástica mediante historias que exploran lo inquietante de la vida cotidiana, la identidad y los límites que llevan a la realidad.

La noticia fue anunciada este martes por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, quien dio lectura al fallo del jurado, presidido por el escritor mexicano Gonzalo Celorio, ganador de la edición 2025. La decisión destaca que “la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español”.

Mi hermana Elba (1980), Tusquets Editores. ı Foto: Especial

El Dato: CON ESTA distinción, Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer en obtener el Premio Cervantes desde su creación, en 1976.

La propia Fernández Cubas reaccionó con sorpresa ante el reconocimiento. En declaraciones a Europa Press, aseguró que apenas comenzaba a asimilar la noticia: ”Esto es un honor enorme, grandioso. Y estoy muy contenta”. Asimismo, manifestó que recibir el premio particularmente por su trabajo como cuentista representa una satisfacción adicional, pues considera que también es un reconocimiento al género y a quienes lo cultivan.

El jurado subrayó que su escritura se distingue por “una precisión narrativa impecable, el dominio absoluto del punto de vista y la administración de los silencios”. También destacó la manera en que sus relatos consiguen desestabilizar las certezas del lector, al descubrir elementos extraordinarios en situaciones aparentemente ordinarias. Su literatura, señaló, mantiene una permanente exploración de la experiencia humana sin ofrecer explicaciones definitivas de lo acontecido.

Los altillos de Brumal (1983), Tusquets Editores. ı Foto: Especial

El Tip: El jurado de este año tambien está conformado por los dos úlitmos ganadores del Premio Cervantes.

Nacida en Arenys de Mar, Barcelona, en 1945, Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo. A lo largo de más de cuatro décadas ha construido una obra que la convirtió en una de las principales exponentes del relato breve en español. Su trayectoria comenzó a consolidarse con obras como: Mi hermana Elba (1980), libro al que siguieron Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990) y Con Agatha en Estambul (1994).

En 2006 publicó Parientes pobres del diablo, volumen que obtuvo el Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España. Posteriormente, Todos los cuentos (2008), una recopilación de buena parte de su producción, recibió grandes reconocimientos como el Premio Ciutat de Barcelona de Literatura en Lengua Castellana, el Premio Salambó y el Premio Cálamo Libro del Año.

El ángulo del horror (1990), Tusquets Editores. ı Foto: Especial

Otro de sus títulos fundamentales es La habitación de Nona (2015), que mereció el Premio de la Crítica, el Premio Dulce Chacón y el Premio Nacional de Narrativa. También ha incursionado en la novela con El año de Gracia (1985), El columpio (1995) y La puerta entreabierta (2013), publicada bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs, además de escribir teatro y memorias.

Su nombre se incorpora al de otras escritoras que han recibido dicho premio. Entre ellas se encuentran: María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi.

El reconocimiento será entregado durante la tradicional ceremonia del 23 de abril, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El evento será presidido por los reyes de España.

Parientes pobres del diablo (2006), Tusquets Editores. ı Foto: Especial

Cristina Fernández Cubas

NACIMIENTO: 18 de octubre de 1945 (Barcelona, España)

Formación: Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y se diplomó en Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.