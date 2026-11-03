Josefina Licitra conquista el Premio Sor Juana 2026

LA RUPTURA de una relación entre padre e hija, marcada por el exilio político, los silencios y la pérdida de la propia voz, llevó a la periodista y escritora argentina Josefina Licitra a obtener el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por su novela Crac, publicada por Seix Barral. El reconocimiento, otorgado por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, distingue una obra que convierte una experiencia personal en una reflexión sobre la memoria, el duelo y la escritura.

La historia se remonta a 1978, cuando su padre abandonó Argentina como exiliado político para establecerse en España. Licitra tenía apenas tres años y aquella separación terminó convirtiéndose en una distancia afectiva que se prolongó durante décadas. El conflicto llegó a afectar su trabajo como periodista, hasta provocar un bloqueo creativo.

“Mi padre —quien vive en otro país— no me dirigía la palabra desde hacía muchos años por razones que yo no terminaba de comprender, y ese silencio se derramó sobre mi mundo expresivo: dejé de escribir”, explicó la autora al hablar del origen del libro.

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El Tip: La novela fue elegida por unanimidad entre 135 obras de 12 países.

La publicación de una crónica sobre esa relación también provocó el distanciamiento de su padre. Sin embargo, escribir terminó siendo una manera de recuperar su voz y reconstruir una historia familiar que durante años permaneció en silencio.

Licitra ha descrito su trabajo en Crac como “un libro amoroso”, pues aseguró que no lo escribió desde el enojo, sino desde la necesidad de comprender una relación muy compleja.

La escritora define el volumen como una novela de no ficción, ya que los acontecimientos narrados tienen correspondencia con hechos reales. Su intención, explicó, nunca fue construir un diario íntimo, sino encontrar una estructura literaria que permitiera compartir su historia.

El jurado destacó que Licitra “se expone con sentido del humor, sin reservas y demuestra un notable dominio de distintos registros y planos narrativos”.

Nacida en La Plata en 1975, la autora cuenta con una trayectoria en el periodismo narrativo. Entre sus libros figuran Los otros, Una historia del conurbano bonaerense, El agua mala, Crónica de Epecuén y las casas hundidas, 38 estrellas y La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. En 2004 obtuvo un reconocimiento de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.

El Sor Juana está dotado con 15 mil dólares La ceremonia de entrega se realizará el 2 de diciembre, a las 18 h, en el Auditorio Juan Rulfo, durante la FIL de Guadalajara.