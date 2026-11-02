RBA y Gredos reúnen a los grandes clásicos de la literatura

Reeditar clásicos de la literatura implica una tarea monumental y más cuando se añade a cada título un estudio introductorio que permite no sólo conocer más de la obra, sino también de quien la creó. Esto es lo que ha hecho RBA en alianza con Gredos mediante la colección Grandes autores de la literatura, que incluye a 18 escritores, desde Homero hasta Miguel de Cervantes, Shakespeare, Emily Brontë, Jane Austen y Dostoievski.

La colección se compone de 30 obras que han sido parte significativa de la historia de la literatura, comenzando por la Ilíada y la Odisea, pero también pasando por Don Quijote de la Mancha, Crimen y castigo, Ana Karenina, El proceso, Orgullo y prejuicio y Cumbres borrascosas.

Puede ser el primer paso para crear una biblioteca personal con estos clásicos o para nutrir la ya existente.

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En el caso de Crimen y castigo, de Fiódor Dostoievski, la traducción y notas son de Augusto Vidal y Victoriano Imbert. Cuenta con un estudio introductorio de Ricardo San Vicente, en el cual habla sobre las obras tempranas del autor y de sus primeras lecturas.

En dicho texto, Ricardo San Vicente profundiza en el contexto familiar y social en el que creció el escritor, su paso por la prisión y un repaso por las obras que hoy son clave en la obra del autor.

En Crimen y castigo, que, junto con Guerra y paz, de Tolstói, se considera una de las novelas más influyentes de la literatura rusa, el escritor sigue la historia de Raskólnikov, un estudiante sumido en la miseria, quien tiene que darse una pausa en la escuela. Decide asesinar y robar a una anciana y, tras ese homicidio, la culpa lo trastorna.

Destaca la manera en que Dostoievski sumerge al lector en la psique de este joven atormentado por la paranoia. Esta obra cumplió 160 años de escribirse.