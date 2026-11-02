Adalberto Ortiz Ávalos abraza las diferencias con Juan el inconstante

La posibilidad de estar en distintos lugares al mismo tiempo, comenzar muchas cosas sin necesariamente terminarlas o experimentar el mundo de una manera que otros no comprenden son algunas de las particularidades del protagonista de Juan el inconstante, libro con el que el escritor Adalberto Ortiz Ávalos invita a cuestionar las formas en que juzgamos a quienes se salen de “lo establecido”.

En entrevista con La Razón, el autor explicó que la génesis del libro está directamente relacionada con la admiración que desde pequeño sintió por su hermano, a quien reconoce por su inteligencia, amplitud de intereses y versatilidad. Sin embargo, con el paso de los años, esa admiración también dio paso a cuestionamientos por su manera de vivir, particularmente por comenzar distintos proyectos sin concluirlos.

El Dato: La primera novela juvenil de Adalberto Ortiz Ávalos, Las Luciérnagas, es una obra de ficción basada en hechos reales, inspirada en jóvenes que deciden dejar su hogar.

“Es un intento de homenaje a mi hermano mayor. Para mí siempre ha sido un tema de admirar su capacidad intelectual, su amplitud de intereses, su versatilidad. Luego pasan los años y uno se va sintiendo con derecho a juzgar las cosas. Esto implica incluso hasta un poco de distanciamiento. Lo bueno es que la vida continúa y vuelve otra vez la admiración, pero ahora desde un lado es un lugar más de conciencia y de comprensión, lo cual siempre es necesario”, detalló.

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A partir de esta experiencia, el escritor propone mirar la inconstancia desde otro lugar, sin asumir necesariamente que representa una limitación. Aunque Juan experimenta dolores y dificultades por la manera en que su cuerpo parece fragmentarse, también tiene acceso a múltiples experiencias simultáneas, una posibilidad que el propio autor reconoce como una forma distinta de habitar el mundo.

“A mí me gustaría ser como Juan el inconstante. Imagínate, ahorita estar aquí y al mismo tiempo estar viendo el mar, viendo las estrellas, haciendo manualidades. Es otra forma de estar en el mundo que permite una pequeña reflexión de aceptación y de entendimiento”, señaló.

La historia forma parte de una propuesta literaria más amplia. El libro cierra la llamada Trilogía de la Soledad, integrada por El Mejor Día, El Grillo y este nuevo título, en los que Ortiz Ávalos explora distintas maneras de experimentar ese sentimiento. “Un hilo conductor es la soledad vista desde diferentes perspectivas. La soledad que implica seguir tus sueños y atreverte a soñar, que implica ser diferente y ser como Juan o la soledad que se resuelve y se sana cuando encuentras a tu primer mejor amigo”.

En esta trilogía también destaca el trabajo del ilustrador Gabriel Pacheco, con quien el escritor ha desarrollado una relación creativa que considera fundamental para la construcción de sus libros. En el caso de Juan el inconstante, las imágenes amplían el significado y permiten una lectura única de la historia. Para Adalberto Ortiz Ávalos, el álbum ilustrado adquiere su verdadera dimensión cuando el texto y la imagen se encuentran.

“Desde que empecé a trabajar con Gabriel siempre fue amor a primera vista entre el trabajo de ambos. Y por eso está haciendo la trilogía completa. Ha sido tan acertado y tan compatible la visión y el mood que le encontró Gabriel que no hace falta nada más que esperar a que termine su trabajo”, comentó.

Un detalle importante en su trabajo, versa en que el escritor considera que la obra puede conectar con lectores de cualquier edad. Él mismo rechaza la idea de que los libros dirigidos a los niños deban limitarse a enseñar, explicar o resolver problemas y defiende que la literatura tiene un valor propio, independientemente de quien la lea.

“La literatura infantil es literatura y punto. Yo respeto mucho y tiene un lugar importantísimo el tema editorial que va enfocado a lo didáctico y a lo pedagógico, pero siento que la literatura infantil por sí misma no nace para resolverle los problemas a los adultos ni para hacerle la vida más fácil, ni para entretener a los niños, ni para saber explicarles cosas. Al ser literatura se vuelve universal. Cualquier adulto puede leerlo”.

Juan el inconstante plantea también una reflexión sobre la identidad y las expectativas que la sociedad deposita en las personas. El autor deseó que los lectores más jóvenes comprendan que no están obligados a definirse por una profesión, una habilidad o un interés particular, mientras que a los adultos los invita a reconocer y aceptar aquellas partes de sí mismos que quizá han intentado limitar para encajar.

El escritor compartió que, después de esta trilogía, prepara otros proyectos que marcarán un cambio de perspectiva, tanto en el tono de las historias como en sus protagonistas, ya que esta vez serán femeninos. Entre ellos se encuentra La Nube, sobre una niña que conoce a su primera amiga, que resulta ser una nube, una propuesta que describe como más lúdica y alegre.

Juan el inconstante

AUTOR: Adalberto Ortiz Ávalos

Año: 2026

EDITORIAL: Diego Pun Ediciones