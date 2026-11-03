María San Felipe, una apuesta contra el algoritmo

María San Felipe convirtió la poesía del desamor en un fenómeno viral con versos que ponen palabras a las heridas que dejan las despedidas. Frases como “Deberías estar aquí” y “Cobarde de mierda” encontraron eco en miles de usuarios que se identifican con sus composiciones, comparten sus textos y reconocen en ellos sus propias historias sentimentales. Con 361.7 mil seguidores en TikTok y 4.4 millones de Me gusta, la poeta y cantautora yucateca ha conseguido conectar con una audiencia que busca emociones sin filtros, lejos de las fórmulas comerciales y los contenidos fugaces.

“Si al autor sus canciones lo exponen, la poesía ni te cuento. Me parece que entra en un espacio sumamente privado, íntimo, casi siento que se meten a mi clóset”, expresó en entrevista con La Razón. Ahora prepara un encuentro musical y poético con sus seguidores el próximo 19 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, donde presentará el espectáculo Por Si Volvieras.

El Dato: EN MARZO de 2024 se desveló un retrato al óleo de la compositora en el Museo de la Canción Yucateca, por su aportación a la música. Fue realizado por el pintor Alonso Gutiérrez.

Aunque escribe desde niña y lleva muchos años como cantautora, fue hasta la pandemia de 2020 cuando decidió compartir públicamente sus versos. “Yo realmente nunca había presentado mis poemas, aunque escribo desde toda la vida. He tenido las libretas llenas, las hojas de la máquina y, cuando se inventaron los celulares, las notas, pero nunca había hecho nada públicamente con mi poesía”.

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Mostrar esa parte de su creación significó exponerse emocionalmente. “Al principio me dio un pudor espantoso, sentía que iba a ser un poco incómodo”. Sin embargo, aquella decisión transformó su carrera. “Hacerlo en vivo fue una experiencia emocionalmente compleja para mí, pero es verdad que también me cambió la vida, me cambió la carrera”.

La viralidad no ha modificado su manera de entender la música ni su postura frente a la industria. “Hay muchísima gente con talento que no logra tener un lugar en la industria y otra gente ultrafamosa que digamos que no tiene algo sobresaliente”.

Por eso, insiste en no sacrificar su identidad para conseguir mayor exposición. “Yo intento no soltarme del anhelo que tengo de no diluirme en lo que busca la industria en este momento, sino lograr de alguna manera que lo que yo ofrezco y propongo encuentre su lugar ahí en el corazón de las personas”. Y reconoce que la respuesta de sus seguidores es lo que más valora: “El hecho de que sí haya gente que conecte con eso y lo reciba con tanto amor, lo agradezco profundamente. Para mí es el regalo más grande”.

En el Lunario presentará nuevamente Por Si Volvieras, un espectáculo que aborda las distintas etapas del duelo mediante canciones y poemas. La artista no considera necesario modificarlo para cumplir con la exigencia de presentar novedades constantemente.

“Estoy resistiéndome a la prisa con la que también está la industria actualmente. A esta necesidad de que cada vez que te apareces tienes que hacer algo increíble y la siguiente vez tiene que ser mejor que la anterior”, expresó.

“Por Si Volvieras es un espectáculo sobre el duelo. Creo que de lo que menos espacio tiene el ser humano es donde llorar, donde sentirse acompañado en el dolor, donde sentirse libre de sentir todas las emociones que le atraviesan por lo que está viviendo. Y este espectáculo es eso”.

Acompañada por el guitarrista Andrés Tinoco, construye una historia que atraviesa la confusión, el enojo, la tristeza y la esperanza. El vestuario y los objetos del escenario también tienen un significado personal: una venda en el pecho y una mancha de sangre representan las heridas que inspiraron sus composiciones.

“En vez de borrarme tus fotos y tirar tus objetos, te hice un altar en mi alma”, recuerda sobre uno de los versos que forman parte de su universo creativo.