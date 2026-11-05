Revelan facetas de Dr. Atl más allá de sus volcanes

Un hombre presencia la caída de un misterioso cristal en la cima del volcán Popocatépetl. Al descubrir que se trata de una especie de nave espacial, entra en ella y, mediante una conexión cerebral con el objeto, logra viajar a través del cosmos.

Ésta es la premisa de Un hombre más allá del universo, novela publicada en 1935 por el artista Gerardo Murillo Dr. Atl que revela su interés por la ciencia ficción y por explorar los misterios del universo. Esa inquietud también se manifiesta en sus dibujos, diagramas y pinturas quien ahora forman parte de la exposición Dr. Atl. Energía cósmica de la materia, en el Museo Nacional de Arte (Munal).

LA NUBE, 1931, óleo y atlcolors sobre tela. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

La muestra, que reúne alrededor de 130 piezas procedentes de más de 20 colecciones públicas y privadas, busca descubrir las múltiples facetas del artista mexicano y propone mirar más allá del reconocido paisajista para acercarse a un creador que transitó entre la pintura, la literatura, la investigación científica, la edición y los proyectos empresariales.

“Queríamos mostrarlo en sus múltiples facetas, no sólo como pintor paisajista sino como poeta, como novelista, como empresario, como esa persona que se movió de distintos lugares, de la ciencia a las artes. Algo que no se había visto era pensarlo desde esa teoría de la ciencia ficción, de pensar el universo y cómo todos estamos unidos, seres humanos, vegetales, animales y el cosmos”, explicó a La Razón la curadora de la exposición, Rebeca Barquera.

El Dato: GERARDO MURILLO es uno de los 10 artistas cuya obra ha sido declarada monumento artístico, por lo que se encuentra protegida por la ley.

Precisamente, el primero de sus tres núcleos, Teoría cósmica, recupera la búsqueda por comprender esas conexiones. Las ideas que desarrolló encontraron camino en sus composiciones plásticas, donde luz, atmósferas y fenómenos naturales adquirieron nuevas posibilidades de representación. Entre las obras que permiten acercarse a esta perspectiva destaca La Nube, cuya lectura se enriquece al relacionarla con los diagramas que realizó sobre el universo.

“Una obra clásica del Dr. Atl, La Nube, y a un lado la posibilidad de pensarlo a partir de los diagramas que hace del universo como La gran galaxia (Rotación cósmica). La idea de la nebulosa es algo que también está presente y la manera en la que representa la luz con Rayos de Sol. Justo queremos invitar a esas otras lecturas”, señaló la curadora.

En el segundo apartado, Modernismos, se aborda su participación en las transformaciones artísticas de las primeras décadas del siglo XX, mientras que Tecnología pictórica reúne sus investigaciones sobre materiales y procedimientos, entre ellos uno de sus inventos: los atlcolors, crayones que desarrolló para sus pinturas, además de técnicas como la acquaresina y la petrorresina.

LA GRAN GALAXIA (Rotación cósmica), 1935, gouache sobre papel. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

En este apartado también destaca la perspectiva curvilínea, con la que Dr. Atl cuestionó las formas tradicionales de representar el espacio. “Una de las tecnologías pictóricas que nos interesaba mostrar tiene que ver con la perspectiva curvilínea. Entendemos que mucha de su pintura es de paisaje y vemos que la figura humana está ausente, pero en realidad no es así. Estamos nosotros como observadores en el lugar del creador de esa obra, sentimos que la naturaleza nos envuelve”, detalló Barquera.

La muestra se aproxima a su faceta como empresario, con proyectos relacionados con la minería o la extracción de petróleo y recupera su labor editorial, el uso del esténcil o pochoir, técnica que incorporó a portadas de libros y publicaciones.

Así, la propuesta busca evitar una visión fragmentada del artista y reconocer las contradicciones de sus intereses, que abarcaron distintos ámbitos de su vida cultural. “Algo muy importante y que implica una ‘nueva historia del arte’ es dejar de dividir al artista de las otras facetas. Queremos ver esta figura integral y crítica. Un personaje difícil, con ataduras políticas extrañas y que aquí también lo estamos tratando de mostrar”, concluyó la curadora.