Muere Arnaldo Coen, artista irreverente y de la Generación de la Ruptura

Arnaldo Coen, artista de la Generación de la Ruptura y uno de los creadores más innovadores, falleció a los 86 años, dio a conocer esta mañana su esposa Lourdes Sosa.

“Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje”, informó la galerista.

Lourdes Sosa externó también que “el espíritu libre” de Arnaldo Coen “ahora se funde con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y exploró en cada una de sus obras. Nos deja su creatividad, su curiosidad infinita, su humor, su pasión, su inteligencia y su mirada”.

¿Quién fue Arnaldo Coen?

Arnaldo Coen fue un artista que siempre estuvo experimentando, la exploración era materia prima de sus obras. Incursionó en la pintura y tenía pensado ser abstracto, pero resultó ser figurativo expresionista, luego optó por el expresionismo fantástico, dedicó gran parte de su obra al torso femenino, intervino maniquíes y después cuerpos de modelos, después cambió a los cubos, estudió la perspectiva y vio las posibilidades del trazo libre.

“Iba recorriendo las diferentes disciplinas, viendo si entraba a algo, aprendí muchísimo, pero en realidad siempre estuve en la pintura, desde muy pequeño, desde el kínder como todos los niños que nos dicen que somos muy buenos y algunos nos la creemos; siempre estuve dibujando, pintando, metido en las artes plásticas y visuales”, compartió Arnaldo Coen en una de las entrevistas que dio a La Razón.

Cada obra era para Arnaldo Coen una oportunidad para explorar algo nuevo, incluso no se cerraba a utilizar en algún momento la Inteligencia Artificial.

“Siempre que he cambiado de una cosa a otra me queda algo del pasado que quiero seguir trabajando, es una forma de experimentar de diferentes maneras, como usted me propone la Inteligencia Artificial, pues también me gustaría entrarle y ver qué sacamos de eso”, compartió en aquella entrevista.

Siempre persiguió la libertad, lo cual se reflejó en cada una de sus piezas.

“Lo importante es expresarse con libertad, que todos los artistas para encontrar su libertad, entre comillas, tienen que ser libres, sin creencias o prejuicios, dejarse ser, darse cuenta que esas cicatrices nos enseñaron algo, nos permiten ser mejores”, dijo a a La Razón.

Consideraba que el arte era algo intangible y por eso señalaba que era como el amor, lo inasible.

“Para mí es algo intangible, difícil de definir. Para mí es algo indefinible, aunque alguna vez lo intenté y dije que el arte era como el amor y la sabiduría, aquello inasible que se sobrepone a los límites de la razón”, comentó.

Fue galardonado con múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes por “su obra ligada a la pintura, la investigación del espacio, la música y la teoría del arte contemporáneo que le ha permitido innovar e influir en diversas generaciones”.

Fue creador conceptual y realizador junto con otros dos artistas de la intervención, acción y filmación de “Robarte el Arte” en 1972 que se llevó a cabo en Documenta V en Kassel, Alemania.

Cruces con la contracultura

Arnaldo Coen tuvo una destacada relación con la escena contracultural del país. Es recordado Prometeo. Espectáculo Pop, un encuentro contracultural de poesía y música en el que participaron Javier Bátiz, Peace & Love y Dug Dug’s, entre otros artistas, el 4 de diciembre de 1971 en el Palacio de Bellas Artes.

Tuvo lugar meses después del Festival Avándaro y buscó ser un espectáculo innovador. Lo crearon los hermanos Aristides, Amílcar y Arnaldo Coen, junto con Roberto Mosqueira. Causó tanta polémica que llevó a la renuncia de Miguel Bueno, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Arnaldo Coen también estuvo en la famosa fiesta de Reforma 1935, en Lomas de Chapultepec, el 12 de febrero de 1971, que terminó con una redada de la policía. Era una época en que las juventudes eran reprimidas por las autoridades.

🕊️ El artista mexicano Arnaldo Coen, integrante de la Generación de la Ruptura y referente del arte contemporáneo, falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la galerista Lourdes Sosahttps://t.co/TnR4mcpqcJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 8, 2026

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