Presente, una mirada a las desapariciones y la crueldad social

La compañía mexicana La Manga estrenó Presente, una conferencia performática que confronta al espectador con problemáticas como las desapariciones, la violencia y la indiferencia social, mediante una experiencia escénica que combina danza, teatro, palabra, imagen y sonido.

La propuesta, dirigida por Gabriela Medina y Mario Villa, tuvo funciones el 7 y 8 de noviembre en el Black Box del Centro Nacional de las Artes (Cenart), y tendrá una extensión de temporada durante diciembre en un foro de la colonia Condesa.

A través de cinco intérpretes, la pieza propone una experiencia de 75 minutos en la que el público deja de ser un observador distante para involucrarse en las situaciones que suceden frente a él. La disposición escénica rompe con la distribución tradicional: los artistas transitan por una pasarela mientras los espectadores permanecen a ambos costados, en una cercanía que permite observar cada movimiento y sentir de manera distinta lo que ocurre.

Compañía mexicana La Manga estrenó Presente, una conferencia performática. ı Foto: Carlos Aguillón / La Razón

En entrevista con La Razón de México, Mario Villa, codirector de La Manga, explicó que el origen de Presente está relacionado con una investigación sobre la capacidad humana para ejercer la crueldad y la manera en que la sociedad termina normalizando determinadas conductas.

“Hay muchas referencias acerca de la maldad. Una de ellas fue un experimento que tuvo una duración de 16 días, y ahí pudimos observar la crueldad. Hay toda una serie de conexiones con estas investigaciones que fuimos desarrollando para construir la pieza”, señaló al referirse a los materiales y estudios que alimentaron el proceso creativo.

La investigación también retoma planteamientos de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, la pedagogía de la crueldad de Rita Segato y el experimento de la prisión de Stanford, además de reflexiones sobre las desapariciones, la trata de personas y los mecanismos sociales que permiten que la violencia continúe.

Para Villa, el propósito no consiste únicamente en exponer estos problemas, sino en provocar una reflexión sobre la responsabilidad colectiva y la participación de cada persona en el entorno que construimos.

“Creemos que estamos en tiempos donde tenemos que abrir los ojos y voltear a ver lo que nos rodea. Una puede decir muchas cosas, pero somos todos quienes permitimos que este sistema siga fluyendo. No debemos ver estas situaciones como algo normal, porque todos construimos este mundo y no podemos quedarnos con los brazos cruzados” Mario Villa, codirector de La Manga



La propuesta no busca representar literalmente los actos violentos, sino generar una experiencia que confronte al público con su propia posición frente a ellos. Para conseguirlo, La Manga apuesta por el formato de conferencia performática, donde los datos, las reflexiones y las imágenes se entrelazan con el movimiento corporal.

Esta combinación forma parte de la exploración artística que Gabriela Medina y Mario Villa han desarrollado durante más de tres décadas al frente de La Manga, agrupación fundada en 1994 y reconocida por integrar distintos lenguajes escénicos.

Con Presente, ambos creadores vuelven a cuestionar las convenciones de la danza y la presentación teatral, al tiempo que colocan en el centro de la conversación una realidad que consideran imposible de seguir ignorando.

La pieza cuenta con las actuaciones de Alondra Briseño, Sara Montero, Gabriela Medina, Jesús Camacho y Jordy Romero, y su realización fue impulsada por la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte otorgada a Medina para el periodo 2025-2028.

Después de sus presentaciones en el Cenart, la compañía prepara una extensión de temporada durante diciembre en un foro de la colonia Condesa, donde buscará continuar este encuentro con espectadores a través de una experiencia que invita a cuestionar la indiferencia y reconocer que la violencia también se sostiene cuando la sociedad decide no mirar.

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cehr