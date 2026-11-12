FIELO, una feria donde la diversidad literaria de Oaxaca es protagonista

UN HOMBRE, ayer, en la librería con un atuendo de la Danza de los Diablos.

La Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) celebra su segunda edición como un encuentro en el que “la diversidad cultural y literaria del estado son protagonistas”, destacó ayer el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz. Este año se ofrecerán más de 120 actividades y se contará con la presencia de autores de la talla de Laura Baeza, Clyo Mendoza, Mikel Ruiz, Mito Reyes y Guillermo Fadanelli.

“La FIELO no se pensó para ser un mero pabellón de exhibición de los pueblos de Oaxaca, sino para ser un amplio escenario en el que los pueblos hablen con su propia voz.

“En esta feria caben todas las voces: editoriales independientes, universitarias, comerciales y comunitarias, sin fomento a la lectura, no habrá transformación”, indicó Salomón Jara Cruz, ayer en conferencia de prensa en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Exponen obras inéditas Muestran el lado más intimo de Aceves Navarro

La FIELO, que este año tiene el lema “Leer, crear y transformar”, tendrá lugar del 19 al 29 de noviembre de las 9:00 a las 21:00 horas en el corazón de la ciudad de Oaxaca, donde se espera convocar a más de 60 mil personas, cifra que registró en su primera edición. La inauguración será en el majestuoso Teatro Macedonio Alcalá, donde una colorida calenda se trasladará al zócalo de la metrópoli.

El Dato: FERNANDO Bonilla, quien destacó por su actuación en la serie La oficina, presentará su más reciente libro Tzompantli nuestro de cada día, en el que reúne relatos.

Las actividades tendrán lugar en dos foros principales, tres pabellones temáticos, además de que habrá ocho programas en sedes alternas y más de 10 conciertos, incluido el de Los Pream y el de la banda femenil oaxaqueña Mujeres del Viento Florido.

Se trata del primer encuentro enfocado, no solamente en la población afromexicana e indígena, sino en conjuntar la tradición oral y escrita de la entidad, además del canto.

El MANDATARIO Salomón Jara Cruz, en conferencia, ayer. ı Foto: Especial

“Esta feria nos invita a celebrar la diversidad de voces de Oaxaca, donde la palabra y la lengua siempre han tenido un lugar muy especial a lo largo de nuestras vidas. Las aprendimos desde niños, en nuestras casas, en nuestras familias y en la historia que nos contaban nuestros abuelos y nuestros ancestros”, señaló el gobernador Salomón Jara Cruz.

Y es que en esta edición estarán las distintas regiones del estado. “Tendrá una amplia representación de autoras, autores, artistas y creadores de todas las regiones de Oaxaca y de las 16 culturas, así como los hermanos afromexicanos que se encuentran en la costa chica; queremos que la diversidad cultural y literaria de Oaxaca sea protagonista”, destacó.

El Tip: Mito Reyes llegará con Kopk Poj: El aliento de la montaña, primera novela indígena editada por el sello Grijalbo.

También se resaltó que la FIELO es una de las estrategias en la entidad para fomentar la lectura, ya que se suma a las jornadas que forman parte del programa llamado Guelaguetza de la Lectura.

“Tenemos una estrategia institucional permanente para el fomento de la lectura, la escritura, las lenguas indígenas y los saberes comunitarios con un enfoque positivo de género e intercultural.

“La feria parte de una visión intercultural que reconoce a Oaxaca como un territorio extraordinariamente diverso lingüísticamente, artística y comunitariamente. Su propuesta vincula el libro y la lectura como expresiones culturales que tradicionalmente no ocupan el centro de las ferias editoriales”, resaltó Anahí Sarmiento Pérez, secretaria de Educación Pública de Oaxaca.

Por su parte, Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas y Artes de la entidad, añadió que la FIELO “llega en un momento clave para el despegue de Oaxaca, pues se están creando nuevos museos y se ha invertido en la infraestructura cultural de la entidad. Por ejemplo, anunció que está por inaugurarse el Museo de Arte Ritual Comunitario en el Centro Histórico del estado, el cual va a albergar a más de cuatro mil objetos.

Asimismo, detalló que el próximo año abrirá la primera Escuela de Conservación del Patrimonio Cultural del sur de México, en San Pedro y San Pablo Teposculula.

FIELO

Cuándo: del 19 al 29 de noviembre de 2026

Dónde: Centro de la ciudad de Oaxaca

Horarios: de 9 a 21:00 horas