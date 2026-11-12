Industrias tienen su mayor caída de 2026

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró una caída de 1.4 por ciento en términos reales durante septiembre en comparación con el mes inmediato anterior, lo que significó su primer retroceso superior a 1.0 por ciento desde hace 23 meses; es decir, desde octubre de 2024.

De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad industrial presentó la peor caída en lo que va de 2026 y fue la primera, luego de tres meses de recuperación.

Esta disminución estuvo impulsada por una caída en la construcción de 2.0 por ciento y un retroceso de 1.7 por ciento en las industrias y manufacturas, en tanto, las actividades como la minería, registró un crecimiento de 0.4 por ciento y generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, con 1.4 por ciento.

En su comparación anual, el indicador registró un avance de 1.4 por ciento, debido a que el sector de la Construcción creció 6.4 por ciento; la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, 3.4 por ciento; e industrias manufactureras, 0.5 por ciento; en contraste, la minería retrocedió 1.5 por ciento.

El Dato: La confianza empresarial permanece en niveles débiles y la inversión fija continúa mostrando un bajo dinamismo, lo que refleja mayor cautela de las empresas.

Respecto a estas cifras, Monex sostuvo que la producción industrial interrumpió su recuperación gradual con una caída de 1.4 por ciento mensual en septiembre, frente al avance de 0.2 por ciento de agosto, con lo que rompió su racha de tres meses de crecimiento consecutivo.

“En particular, el retroceso del periodo se explicó principalmente por la producción manufacturera, que disminuyó 1.7 por ciento mensual, lo que representó su mayor caída desde julio de 2025. En el acumulado de enero a septiembre, la actividad industrial mantiene un crecimiento moderado de 1.1 por ciento a tasa anual, aunque con un desempeño diferenciado entre sus principales componentes”, señaló.

En depresión ı Foto: Especial

El área de Análisis del Grupo Financiero Monex refirió que en lo que resta del año, considera que el sector continuará enfrentando un entorno de elevada incertidumbre, particularmente en las actividades vinculadas con la inversión y el comercio exterior, mientras que la confianza empresarial permanece en “niveles débiles y la inversión fija continúa mostrando un bajo dinamismo, lo que refleja una mayor cautela de las empresas ante nuevos proyectos”.

Con todo ello, explicó que anticipa que la actividad industrial mantendrá un crecimiento moderado y heterogéneo durante el último trimestre; si bien el acumulado de los primeros nueve meses del año es positivo, el retroceso de septiembre sugiere que aún no se observa una recuperación generalizada del sector y que persisten bases débiles.

“Será relevante monitorear si las manufacturas logran recuperarse en el último tramo del año tras el retroceso de septiembre, o si la debilidad se extiende a otros subsectores, así como si la construcción retoma impulso”, destacó.