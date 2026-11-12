Luz Elena González, secretaria de Energía, comparece en el Senado

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó la recuperación de la soberanía energética en el país, el fortalecimiento de Pemex y CFE que han ampliado su producción, la estabilización del precio de la gasolina y diésel por debajo de la inflación y el avance de la investigación del fraking para la explotación de gas.

En el marco de su comparecencia ante comisiones del Senado, Luz Elena González Escobar dijo que en estos dos años de gobierno de la presidenta Sheinbaum el sector energético “vuelve a ser un pilar del desarrollo nacional, con empresas públicas fuertes, con una planeación que da rumbo al sector y con una decidida transición hacia energías renovables”.

Luz Elena González Escobar destacó que los ejes de la política energética es la rectoría del Estado, fortalecimiento de las empresas públicas, transición energética y convertir a la energía en un instrumento de justicia social.

“Aún hay retos enormes, hay resistencias poderosas, pero también estamos avanzando”, expuso Luz Elena González Escobar en su exposición inicial en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Luz Elena González Escobar dijo que a dos años del inicio de la actual administración, hemos consolidado la recuperación del sector energético. “Venimos de décadas de padecer políticas neoliberales que redujeron la capacidad del Estado para conducir al sector, que fragmentaron a las empresas públicas y que gestionaron a la energía como mercancía asequible al mejor postor”.

Luz Elena González Escobar aseguró que la nueva política energética está revirtiendo eso y con ello estamos recuperando y fortaleciendo nuestra soberanía nacional.

Expuso que se renovó la estrategia para estabilizar también el precio de la gasolina, que mantiene el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Esta estrategia es fundamental a nivel nacional para la contención de la inflación. A esta iniciativa se sumaron de manera voluntaria y solidaria 13 mil 65 estaciones de servicio.

Además, dijo la funcionaria, alcanzamos también un acuerdo voluntario, hay que decir, es un sector complicado, pero fueron acuerdos voluntarios con las empresas gasolineras para mantener el precio del diésel por debajo de 27 pesos por litro.

“En cuanto a las tarifas eléctricas, hemos mantenido su nivel por debajo del incremento generalizado de precios en estos dos años, es decir, en términos reales, la energía eléctrica para las familias es hoy sensiblemente más barata”.

En el tema de la recuperación de la soberanía, dijo que no podemos dejar la provisión eléctrica, de combustibles, de petroquímicos, “al ciego juego de las fuerzas del mercado, pues impacta en el ejercicio de los derechos de los mexicanos y en la continuidad y vitalidad de las actividades económicas y sociales de nuestro país”.

Con esta visión, la prioridad ha sido el continuo fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, agregó González Escobar.

En el sector eléctrico, desde el primer año nos planteamos la meta de incorporar 32 mil megawatts de nueva capacidad de generación para el 2030.

📷 Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó sobre los avances y las estrategias implementadas en la institución. https://t.co/NfTvpouNHZ pic.twitter.com/qDVbxWT8Q9 — Senado de México (@senadomexicano) November 12, 2026

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