Secretaría de Energía anuncia construcción de 100 plantas de generación eléctrica en 2027

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, durante un foro organizado por el CCE, el 2 de septiembre de 2026.

A dos años del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los sectores eléctrico y de hidrocarburos han sido prioridad para la administración federal, lo que se demuestra con la construcción de más de 100 plantas de generación eléctrica para 2027 y hacia el resto del sexenio, por lo que la Secretaría de Energía afirmó que el suministro está asegurado.

Durante el foro “Infraestructura Energética como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, adelantó que el próximo año iniciará la construcción de 100 plantas en todo el país.

“Eso ya es un hecho, porque los permisos están estipulados (…) Nuestro trabajo se va a abocar en vigilar la construcción de esas plantas que vayan de acuerdo con los planes y con los proyectos. Nosotros estamos dando todas las facilidades del Estado y el acompañamiento para que se puedan realizar estas inversiones”, declaró.

Plantas entrarían en operación entre 2029 y 2030

La funcionaria federal mencionó a los empresarios que una vez que se concluyan las obras, las plantas tienen que entrar en operación entre 2029 y 2030, sumado a que los proyectos de transmisión y distribución tienen que estar listos de manera simultánea.

“ Tienen que estar listos los proyectos de transmisión y de distribución que garanticen que se puede distribuir de manera eficiente [la energía] por todo el país. Entonces, en eso también tenemos avances importantes”, declaró.

Ante los planes, González Escobar confirmó que el Gobierno Federal está construyendo un sistema eléctrico con mayor capacidad, confiabilidad y cobertura, que permita acompañar el desarrollo económico del país, pero que también contempla avanzar de manera acelerada en la transición energética.

Particularmente en transición energética, mencionó que los cimientos que está dejando la actual administración serán difíciles de cambiar, y si continúa ese camino en 2040 el 50 por ciento de la producción de energía será con fuentes renovables .

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cehr