Eric Hágsater Gartenberg, Formando Emprendedores y OAKs Filtration: ganadores del Premio Eugenio Garza Sada 2026

Tres proyectos mexicanos que impulsan el desarrollo social, la innovación y el liderazgo humanista fueron reconocidos con el Premio Eugenio Garza Sada 2026. FEMSA y el Tecnológico de Monterrey entregaron este galardón en Monterrey, Nuevo León, destacando a Eric Hágsater Gartenberg, Formando Emprendedores, A.B.P. y OAKs Filtration por su impacto transformador en el país.

Estos ganadores, con orígenes y ámbitos distintos, comparten el principio de generar un impacto significativo más allá de sus organizaciones. Desde la conservación ambiental y la formación de nuevas generaciones, hasta el desarrollo de tecnología para el uso eficiente del agua en el campo, sus contribuciones son vitales para el desarrollo de México.

En la categoría de “Liderazgo empresarial humanista”, el premio fue para Eric Hágsater Gartenberg, EXATEC 1968 y presidente de Grupo Chinoin. Su trayectoria vincula el desarrollo empresarial con la ciencia, la conservación de la naturaleza, la salud y la educación.

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Eric Hágsater Gartenberg, presidente de Grupo Chinoin. ı Foto: Especial.

Al frente de Grupo Chinoin, una farmacéutica con más de 90 años, Hágsater ha impulsado una organización que genera alrededor de 2,600 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. La compañía también ha implementado innovaciones ambientales, como una planta de trigeneración que redujo su huella de carbono en un 80%.

Su influencia trasciende lo empresarial. Por más de cuatro décadas, ha participado en iniciativas de conservación ambiental, siendo fundador y expresidente de Pronatura, además de ser reconocido internacionalmente por su estudio de las orquídeas.

Por su parte, Formando Emprendedores, A.B.P. ganó en la categoría de “Emprendimiento social”. Desde 2004, esta organización trabaja con niñas, niños y jóvenes en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango, fortaleciendo sus capacidades para construir mejores oportunidades.

La ceremonia de entrega del galardón corporativo fue organizada de manera conjunta por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey. ı Foto: Especial.

La organización aborda desafíos como la deserción escolar, la desigualdad de oportunidades y la falta de habilidades socioemocionales. A través de programas de ciudadanía, educación financiera y mentorías, ha beneficiado a más de 230 mil niñas, niños y adolescentes.

OAKs Filtration recibió el reconocimiento en “Innovación social estudiantil” por su solución para el uso eficiente del agua en la agricultura. Liderado por Luis Ángel Robles Morales, estudiante del Tec de Monterrey campus Chihuahua, el proyecto fabrica filtros para sistemas de riego agrícola.

Esta iniciativa responde a un problema común en el campo mexicano: la obstrucción de sistemas de riego por goteo y aspersión debido a arena y lodo, lo que provoca desperdicio de agua y mayores costos. Sus sistemas han beneficiado a más de 500 agricultores en la región centro-sur de Chihuahua, optimizando el riego y promoviendo el uso responsable del agua.

José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, destacó que “en esta era de retos, el liderazgo en todos los ámbitos es crucial, y la dignidad humana debe ser nuestra brújula”.

David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, añadió que el premio “reafirma nuestro compromiso con México, honrando el legado de Eugenio Garza Sada y su visión de que la educación lo puede todo”.

Instituido en 1993 por FEMSA y el Tecnológico de Monterrey, el Premio Eugenio Garza Sada conmemora la vida y valores de su fundador. A lo largo de su historia, ha reconocido a 81 ganadores, cuyas iniciativas han beneficiado a más de 9 millones de personas en diversas comunidades. El galardón incluye la escultura “Luz Interior” de Yvonne Domenge, un diploma y un estímulo económico que, en conjunto, asciende a 4.5 millones de pesos para las tres categorías.

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JVR