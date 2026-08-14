KIO Data Centers eleva a mil 300 millones de dólares su crecimiento en México

KIO Data Centers está llevando su estrategia de expansión a una nueva escala, con más de 200 millones de dólares destinados al desarrollo de nuevos proyectos en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, todo esto mientras analiza una inversión potencial de hasta mil 300 millones de dólares hacia 2030 para construir en Querétaro un centro de datos de aproximadamente 100 megavatios, que de concretarse sería el proyecto de mayor capacidad en la historia de la compañía.

La apuesta tiene una lectura clara de negocios: la infraestructura digital dejó de ser un componente secundario de la transformación tecnológica para convertirse en un activo estratégico, particularmente ante el crecimiento de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las aplicaciones de misión crítica. La dimensión de la inversión proyectada resulta significativa frente a los recursos que la empresa ya ha destinado a su operación en Querétaro. KIO Data Centers concluyó las fases dos y tres de QRO2, dentro de su Campus Querétaro, con una inversión acumulada de 170 millones de dólares.

Ahora, la posibilidad de destinar hasta mil 300 millones de dólares a un nuevo proyecto muestra que la compañía está evaluando un salto considerable en capacidad y escala de operación. El proyecto de aproximadamente 100 megavatios representa, en términos empresariales, una apuesta por anticiparse al crecimiento de las necesidades de procesamiento y almacenamiento. La expansión de la inteligencia artificial está modificando los requerimientos de infraestructura tecnológica y elevando la demanda de capacidad para servicios digitales, mientras que las aplicaciones de misión crítica requieren centros de datos con capacidad suficiente para mantener operaciones permanentes.

La estrategia también tiene una dimensión de crecimiento económico alrededor de la infraestructura. KIO Data Centers prevé impulsar para 2030 la creación de más de ocho mil 100 empleos directos e indirectos, además de fortalecer las cadenas productivas asociadas con el desarrollo de infraestructura digital y la generación de talento especializado. Esto amplía el impacto de la inversión más allá de la construcción y operación de los centros de datos. Querétaro se convierte así en una pieza central dentro del plan de crecimiento de KIO Data Centers. La compañía ya cuenta con una base de operaciones en el estado y ha incrementado su capacidad mediante QRO2, mientras que el proyecto que evalúa hacia 2030 podría modificar sustancialmente la escala de su presencia en esa entidad.

No hay que olvidar que KIO Data Centers ya cuenta además con el reconocimiento “Hecho en México” por su contribución al desarrollo de infraestructura digital estratégica, después de concluir las fases dos y tres de QRO2. El distintivo acompaña una trayectoria de inversión que ahora podría entrar en una etapa de mayor escala, particularmente si se concreta el proyecto de 100 megavatios. La cifra que concentra la atención es la de mil 300 millones de dólares. No se trata todavía de una inversión confirmada, sino de una posibilidad que la compañía evalúa con horizonte a 2030, pero su magnitud permite dimensionar hacia dónde puede dirigirse el negocio de infraestructura digital en México. Frente a los 170 millones de dólares acumulados en las fases dos y tres de QRO2, un proyecto de hasta mil 300 millones supondría una expansión de gran tamaño para KIO.

Aeropuertos y Vuelos. Aeropuertos Mexicanos (AME), que dirige Javier García Bejos, quiere cambiar la lógica comercial con la que tradicionalmente se han concebido las terminales de destino final. Durante el ACI-LAC Airport Commercial Forum, celebrado en la Ciudad de México, el directivo planteó que el viaje no termina cuando el pasajero aterriza ni comienza cuando despega, pues la llegada y la salida pueden convertirse en una extensión de la experiencia del destino. La apuesta cobra relevancia porque AME es el primer grupo aeroportuario nuevo constituido en México en 20 años y opera Tepic–Riviera Nayarit, Puerto Escondido y Saltillo, terminales que carecen de tráfico de conexión. La estrategia de AME, por ello, no contempla imponer una misma fórmula a sus tres aeropuertos. Puerto Escondido y Riviera Nayarit tendrán una oferta comercial y gastronómica con productores y marcas locales, mientras que Saltillo, por su vocación industrial y automotriz, se enfocará en viajeros de negocios mediante servicios ágiles. Con una operación desarrollada en alianza con el Gobierno federal y que pretende replicarse en otros países, AME busca demostrar que el tamaño no necesariamente determina el potencial comercial de un aeropuerto.

Innovación en Iztapalapa. Hay una pregunta que Bio-Recíclalo pone sobre la mesa: ¿qué ocurre cuando una ciudad deja de mirar sus residuos orgánicos como un destino final y comienza a incorporarlos a nuevos ciclos? La respuesta se probará en Iztapalapa, donde se generan diariamente más de 500 toneladas de estos materiales. Fundación FEMSA, a cargo de Lorena Guillé-Laris, y Recíclalo colocaron la primera piedra del Centro Regenerativo de Valorización de Residuos Orgánicos Bio-Recíclalo. Una vez que inicie operaciones, tendrá capacidad para valorizar hasta 100 toneladas mensuales. Este modelo combina bioconversión mediante Mosca Soldado Negra, compostaje y vermicompostaje. El resultado será la generación de composta, humus, bioinsumos y mejoradores naturales de suelo. Además, el espacio tendrá funciones de capacitación y educación ambiental. El proyecto está en la Fase 2: Implementación del piloto y tiene previsto iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2026. Más allá de la infraestructura, el interés estará en comprobar si este esquema puede convertirse en una referencia de bioeconomía urbana y abrir nuevas rutas para aprovechar recursos que hoy representan un desafío ambiental.

Voz en off. Instituto Oftavisión fortalecerá su presencia en México con un incremento de 25 por ciento en su red de atención durante lo que resta del año, como parte de una estrategia de crecimiento que contempla inversión en infraestructura, tecnología médica y capacidades clínicas. Con 17 centros quirúrgicos actualmente, la institución incorporará nuevas clínicas y ampliará sus jornadas de atención, con la meta de sumar más de 10 mil pacientes y realizar más de 4 mil cirugías oftalmológicas adicionales al año….