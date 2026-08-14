• Las bombas (desactivadas) de Lenia

Y fue la ministra de la Corte, Lenia Batres, quien, nos dicen, no soportó que sus compañeros del alto tribunal expresaran legítimamente su desacuerdo con un proyecto elaborado por ella, relacionado con una contradicción de criterios —un asunto de rutina, pues—, en el que la mayoría rechazó ciertos argumentos planteados por Batres. Quien se hace llamar ministra del pueblo, nos señalan, aseguró que si sus colegas le bateaban el proyecto se debía a una “animadversión insana” en su contra. Y aunque otros miembros del pleno le hicieron ver que estaba muy alejada de la realidad, Lenia ya traía su conclusión: que a sus compañeros no les habían gustado las críticas que le hace a la propuesta de presupuesto que avaló la Corte. Fue ése el preámbulo para exhibir esas críticas. Algo que más tarde fue aclarado por la propia Corte, que desglosó cuidadosamente que la solicitud de la referida asignación está apegada al ejercicio responsable, austero y equilibrado del máximo tribunal y como todo proyecto está a consideración del Legislativo. Qué cosa.

• Habrá vuelo Cancún-Acapulco

Interesante, nos comentan, el anuncio que hizo ayer Viva Aerobus, de que estrenará a partir del próximo 3 de noviembre su vuelo directo entre Cancún y Acapulco. La ruta, con dos frecuencias semanales (martes y sábados), conectará esos dos polos turísticos clave del país, con la promesa de impulsar la economía local y la llegada de visitantes al puerto guerrerense. La iniciativa, se ha informado, fue impulsada por el gobierno municipal de Acapulco, que encabeza Leticia Lozano Zavala, a través de la Secretaría de Turismo dirigida por Noé Peralta Herrera y representa un paso significativo para la recuperación y el desarrollo turístico del puerto. Se espera que esta conexión directa, a uno de los principales centros turísticos del país, genere una importante derrama económica para las familias acapulqueñas. El acuerdo se concretó en las oficinas de Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en una reunión en la que participaron Jesús Horacio González, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Adrián Torija, vicepresidente de Operaciones, junto con representantes del Gobierno de Acapulco.

• Inesperado desvisado

Quien sorprendió a todos anoche fue el hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, quien, a través de una carta dirigida al presidente de EU, Donald Trump, confirmó su ingreso a la lista de políticos y funcionarios mexicanos a quienes Washington les retiró la visa. Muchos destacaron que, a diferencia de otros personajes que ya pasaron por la misma suerte, Andy sobresalió por ir directo a la máxima autoridad del vecino país, para acusar a sus funcionarios por quitarle el documento, dijo él, por pura politiquería y ánimo propagandista. “Me dirijo a usted (…) para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”, escribió. El joven nos recuerdan, no hace mucho declaró que ser hijo del expresidente es para él “la llave que le abre la puerta de todos los domicilios” en Tabasco, donde actualmente realiza “activismo territorial”. Nos hacen ver que la llave maestra, sin embargo, en otros espacios puede tener ciertos límites.

• ¿Listas o ecosistema digital?

Vaya cantidad de polvo el que levantó y sigue levantando la presentación en la sección ‘Derecho de Réplica’ de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, de una serie de nombres de periodistas, medios y políticos de oposición. Después de que varias voces compararon el ejercicio con las listas que en su momento difundieron algunos regímenes totalitarios en la historia global —el vocero de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, no dejó pasar la oportunidad de hacer un símil con los gobiernos de Hitler o Stalin—, la morenista tuvo que volver a la esfera pública para aclarar que aquello no era “una lista negra” para señalar enemigos del Gobierno. “Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en ese sistema”, dijo la funcionaria a través de un video que, nos dicen, no terminó de convencer a muchas y muchos que quedaron ahí aludidos y que hasta salieron a proclamar su orgullo por aparecer.

• “No nos quieran embarrar”

Llamó la atención el pleito en el que se enfrascaron los gobiernos de Durango y Zacatecas, debido a reportes de desplazamiento de grupos criminales de un estado a otro. Y es que, nos cuentan, ambas entidades pasaron, en cuestión de días, de un discurso de coordinación en materia de seguridad a un enfrentamiento público con muy serias acusaciones. Dicen que ante señalamientos del gobierno zacatecano, encabezado por el morenista, David Monreal, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, rechazó que existiera información oficial que confirmara el ingreso de grupos delictivos a través de los límites territoriales de ambos estados y retó a su vecino a que, si cuentan con datos, los compartan por los canales institucionales, no mediante declaritis: “Que no nos quieran embarrar”, dijo Villegas, que defendió la tranquilidad de Durango. Zacatecas elevó el tono y en una conferencia el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, rechazó que informar sobre la movilidad de grupos criminales implique responsabilizar a Durango. Reacción desde luego mal vista por su homólogo duranguense, Héctor Vela. Tsss.

• “Hasta siempre, Comandante”

Y hablando de los hijos del expresidente, fue el mayor, José Ramón López Beltrán, el que ayer no quiso dejar la oportunidad de dedicar un “hasta siempre, Comandante”, a propósito del centenario de Fidel Castro. “Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Fidel Castro. Nunca se conocieron en persona. Ni una llamada, ni un apretón de manos. Y sin embargo, pocas amistades fraternas fueron tan reales. En 2010, cuando casi todos daban por terminada la carrera de Andrés Manuel López Obrador, Fidel leyó “La mafia que se adueñó de México” y escribió lo que nadie más se atrevía: que en 2006 había ganado y no lo dejaron gobernar, y que sería “la persona de más autoridad moral y política de México”. Ocho años después, el pueblo le dio la razón. López Obrador lo dijo siempre: Fidel fue el único dirigente de la izquierda mundial que entendió lo que representaba nuestro movimiento cuando éramos oposición, y lo respaldó con reflexiones, con escritos y con hechos. Un gigante —a la altura de Mandela— que supo que la dignidad de los pueblos no se negocia. No se conocieron. No hizo falta”, escribió José Ramón. Uf.