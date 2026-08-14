Las bombas (desactivadas) de Lenia

Y fue la ministra de la Corte, Lenia Batres, quien, nos dicen, no soportó que sus compañeros del alto tribunal expresaran legítimamente su desacuerdo con un proyecto elaborado por ella, relacionado con una contradicción de criterios —un asunto de rutina, pues—, en el que la mayoría rechazó ciertos argumentos planteados por Batres. Quien se hace llamar ministra del pueblo, nos señalan, aseguró que si sus colegas le bateaban el proyecto se debía a una “animadversión insana” en su contra. Y aunque otros miembros del pleno le hicieron ver que estaba muy alejada de la realidad, Lenia ya traía su conclusión: que a sus compañeros no les habían gustado las críticas que le hace a la propuesta de presupuesto que avaló la Corte. Fue ése el preámbulo para exhibir esas críticas. Algo que más tarde fue aclarado por la propia Corte, que desglosó cuidadosamente que la solicitud de la referida asignación está apegada al ejercicio responsable, austero y equilibrado del máximo tribunal y como todo proyecto está a consideración del Legislativo. Qué cosa.