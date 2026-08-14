Habrá vuelo Cancún-Acapulco

Interesante, nos comentan, el anuncio que hizo ayer Viva Aerobus, de que estrenará a partir del próximo 3 de noviembre su vuelo directo entre Cancún y Acapulco. La ruta, con dos frecuencias semanales (martes y sábados), conectará esos dos polos turísticos clave del país, con la promesa de impulsar la economía local y la llegada de visitantes al puerto guerrerense. La iniciativa, se ha informado, fue impulsada por el gobierno municipal de Acapulco, que encabeza Leticia Lozano Zavala, a través de la Secretaría de Turismo dirigida por Noé Peralta Herrera y representa un paso significativo para la recuperación y el desarrollo turístico del puerto. Se espera que esta conexión directa, a uno de los principales centros turísticos del país, genere una importante derrama económica para las familias acapulqueñas. El acuerdo se concretó en las oficinas de Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en una reunión en la que participaron Jesús Horacio González, vicepresidente de Asuntos Corporativos, y Adrián Torija, vicepresidente de Operaciones, junto con representantes del Gobierno de Acapulco.