Inesperado desvisado

Quien sorprendió a todos anoche fue el hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, quien, a través de una carta dirigida al presidente de EU, Donald Trump, confirmó su ingreso a la lista de políticos y funcionarios mexicanos a quienes Washington les retiró la visa. Muchos destacaron que, a diferencia de otros personajes que ya pasaron por la misma suerte, Andy sobresalió por ir directo a la máxima autoridad del vecino país, para acusar a sus funcionarios por quitarle el documento, dijo él, por pura politiquería y ánimo propagandista. “Me dirijo a usted (…) para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos”, escribió. El joven nos recuerdan, no hace mucho declaró que ser hijo del expresidente es para él “la llave que le abre la puerta de todos los domicilios” en Tabasco, donde actualmente realiza “activismo territorial”. Nos hacen ver que la llave maestra, sin embargo, en otros espacios puede tener ciertos límites.