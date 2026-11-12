Entregan 72 viviendas del Bienestar en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez (3.a de izq. a der.) y el titular del Infonavit (6.o de izq. a der.), ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar es el proyecto más importante que se haya hecho en la historia del país, al tener entre sus metas la construcción de al menos 1.8 millones de nuevos hogares.

Vía remota, la mandataria encabezó la entrega de 72 viviendas en el Fraccionamiento “Infonavit del Barranco”, conformado por 152 hogares que ya fueron asignados a habitantes del municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.

Durante la entrega, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Aguascalientes se tiene un avance de 38 por ciento de la meta de 24 mil 300 viviendas.

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El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que en todo el país se tienen 143 conjuntos habitacionales donde se entrega vivienda, de los cuales 57 ya están agotados al 100 por ciento, lo que representa más de 50 mil viviendas entregadas a la fecha. Recordó que la meta del instituto en esa entidad pasó a 20 mil viviendas.

Por su parte, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, señaló que las viviendas que construye el Gobierno de México son dignas y destacó que el estado y los municipios se suman con la donación de 92 predios más para el Infonavit y la Sedatu.

Recordó que el predio donde se construyeron las viviendas fue donado por el gobierno estatal y ya se tienen listos otros 92.

La entrega formal fue para la beneficiaria Olga Contreras, quien se dedica a la agricultura, madre soltera y quien compartió que durante mucho tiempo enfrentó complicaciones para dar un hogar a sus hijos.