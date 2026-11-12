PAN y PRI ven falta de garantías tras recorte

El senador del PAN Mauricio Vila advirtió que las elecciones de 2027 no están garantizadas, debido a la falta de certeza sobre la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y al recorte de alrededor de seis mil millones de pesos a su presupuesto. Por ello, exigió condiciones para recuperar la confianza en el organismo.

Sostuvo que el INE debe contar con recursos suficientes para organizar los comicios y garantizar que los votos se cuenten conforme a la voluntad ciudadana, además de mecanismos de vigilancia que aseguren el uso correcto del dinero.

Vila adelantó que Acción Nacional tampoco respaldará un proceso de selección que permita a Morena imponer un comité de evaluación a modo para elegir a la próxima persona titular de la presidencia del INE. Demandó que ese órgano esté integrado por ciudadanos, académicos y personas con solvencia moral, sin vínculos partidistas ni con gobiernos.

Entre las condiciones que planteó, mencionó mantener en secreto los exámenes de los aspirantes, publicar las calificaciones de todos los participantes y garantizar la independencia política de quienes integren el comité.

El Dato: A partir del 1 de enero, los consejeros del INE tendrán una reducción mensual de 76 mil 952 pesos en su sueldo bruto, al pasar de 262 mil 634 actuales a 185 mil 682 pesos.

También pidió revertir la reforma impulsada por Morena que amplió las facultades de la presidencia del INE, pues consideró que debilitó las decisiones colegiadas y contribuyó a la crisis actual del organismo. “Desde el PAN no lo vemos garantizado, no mientras no tengamos la certeza de que existe un árbitro imparcial. Hoy vemos un escándalo de corrupción en el INE”, sostuvo.

Sobre las investigaciones por presuntas irregularidades, el senador exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar a fondo. Cuestionó la diferencia de velocidad con la que, a su juicio, se atienden los casos relacionados con personajes de oposición y los que involucran a personas cercanas al partido gobernante.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que las elecciones de 2027 enfrentan riesgos por el debilitamiento del INE, los recortes presupuestales y la incertidumbre sobre quién encabezará su presidencia. Por ello, llamó a vigilar desde ahora la organización de los comicios y defender el voto.

Cierran filas ı Foto: Especial

Alito cuestionó la reducción de recursos al instituto, al considerar que puede comprometer la capacitación electoral, la contratación de personal y la instalación y operación de las casillas durante la jornada del próximo año.

Sostuvo que las autoridades deben explicar cómo garantizarán la operación del INE con menos recursos y acusó a Morena de debilitar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral. Afirmó que Morena busca mantener el control e impedir que llegue a su presidencia una persona que garantice su independencia.

También cuestionó que no se haya emitido la convocatoria para designar a la nueva persona titular del INE, tras la salida de Guadalupe Taddei. Consideró que Morena pretende prolongar la conducción provisional de Blanca Cruz García.

Ante ese escenario, Moreno pidió que la elección de 2027 tenga vigilancia nacional e internacional, y llamó a organismos y observadores extranjeros a mantener los ojos puestos en el proceso mexicano. Asimismo, convocó a la ciudadanía a participar en la defensa del voto y supervisar las casillas durante la jornada electoral.

Aseguró que el PRI presentó una denuncia ante la FGR, pero afirmó que no hay avances en las investigaciones.

El INE estrena sistema de fiscalización entre críticas

| Por Tania Gómez |

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación gradual de un nuevo Sistema de Contabilidad en Línea para sustituir al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), pese a los cuestionamientos de partidos y consejerías por la premura, las fallas detectadas en las pruebas y la falta de información sobre su desarrollo y costo.

La aprobación ocurrió a unas horas del inicio de las precampañas para la gubernatura de Guerrero. Los partidos advirtieron que deberán utilizar una plataforma con problemas técnicos y para la que no han recibido capacitación suficiente.

Durante la sesión extraordinaria, el representante de Somos, Marco Antonio Baños, calificó de prematura la implementación. Señaló que el sistema limita la modificación de datos de eventos registrados y la carga de documentos.

Además, permite adjuntar archivos de hasta 500 megabytes, frente a los 600 del sistema anterior, y no admite el folio fiscal ni los archivos XML de los comprobantes, necesarios para cruzar información con el SAT. También pidió conocer el costo del desarrollo y quiénes participaron.

352 Votos a favor en lo particular tuvo el presupuesto de 2027

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, cuestionó que la transición ocurra con procesos electorales en marcha y advirtió que los errores podrían derivar en sanciones económicas. PAN, Paz y Movimiento Ciudadano también exigieron garantías para que las fallas no se conviertan automáticamente en infracciones.

La consejera Carla Humphrey recordó que desde el 29 de septiembre solicitó un cronograma sobre el desarrollo, la operación y la capacitación del sistema, pero la propuesta fue rechazada por seis votos contra cuatro. El consejero Arturo Castillo reconoció que la premura obedece a un retraso de las áreas técnicas.

Ante las críticas, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, se comprometió a presentar un informe sobre el costo, la operación y la transparencia de la plataforma. El acuerdo se aprobó por unanimidad e incorporó la propuesta del PAN para publicar un cronograma verificable con fechas de desarrollo, pruebas y liberación de funciones.

El INE precisó que el SIF operará durante 2027 para el ejercicio ordinario y como respaldo ante posibles fallas. La entrada en funciones del nuevo sistema dependerá de que la Unidad Técnica de Servicios de Informática concluya y libere los desarrollos pendientes.