Con 26 años de edad, Édgar Cadena es uno de los ciclistas mexicanos más destacados del circuito internacional actual, después de Isaac del Toro. El integrante del equipo Storck - MRW Bau ratificó su gran presente este 2026, pues consiguió un histórico top 10 en la clasificación general de la vuelta a Alemania, además de que ganó dos etapas de la Vuelta a Asturias, carrera en la que terminó sexto, entre otros logros.

Aunque reconoce estar bien en el Viejo Continente, el pedalista originario de la Ciudad de México considera que México va lento en su camino en comparación con países como Colombia o Ecuador, que tienen más competidores allá. Cree que el apoyo falta principalmente para las mujeres, ya que hasta el momento AR Monex se mantiene como el único equipo profesional de este deporte con base en Europa, lo que deriva en que varios ciclistas tengan que buscar oportunidades por su cuenta.

“Estamos en camino de más ciclistas mexicanos en Europa” ı Foto: Cortesía

“Creo que la mayoría de todos los ciclistas que estamos corriendo en Europa nos sentimos bastante bien, pero todavía hace falta bastante, aunque hay oportunidades nacionales como AR Monex, que es un equipo mexicano que está registrado en San Marino y que corre ya. Los que quedan fuera de él, tienen que buscarse sus oportunidades por su cuenta. En ese aspecto no hay un apoyo para las mujeres, pues con los hombres hay más equipos”, resaltó en exclusiva con La Razón el también medallista de plata en la prueba contrarreloj individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron este año en Santo Domingo.

El Dato: Édgar Cadena es uno de los pedalistas que en enero del 2027 competirá en el Campeonato Nacional de Ruta organizado por la Unión Ciclista de México.

El Chucky Cadena considera clave en esta falta de crecimiento el hecho de que la Federación Mexicana de Ciclismo no elabore carreras en ciclismo de ruta, pues las competencias en las que participan los jóvenes que quieren seguir sus pasos son organizadas en su mayoría por pequeñas empresas.

“Y aparte de las carreras, que también es algo bastante importante, existen carreras gracias a esos pequeños municipios, a esas pequeñas empresas que deciden hacer una carrera. Pero si hablamos por parte de la Federación, realmente en el ciclismo de ruta hasta el momento no hay carreras”, profundizó al respecto.

El capitalino, durante sus competencias este 2026. ı Foto: Cortesía

Los buenos resultados que tuvo este año, los atribuye al aprendizaje que ha adquirido estos últimos años en Europa, pues aseguró que antes sobrevivía por terminar cada carrera y ahora ya maneja bien los tiempos para pelear en cada una de ellas y aspirar al triunfo.

“Todos los años siempre hay algún aprendizaje, el cual se lleva a través de la experiencia en las carreras, en las situaciones que llegan a ocurrir. Me quedo no solamente con una cosa, sino con varias, principalmente la manera en cómo se van llevando poco a poco”.

10 Años tiene que el pedalista mexicano comenzó su andar

“Desde que inicié en las carreras en Europa aprendí a cómo se corre, cuándo van a atacar, a cómo suministrar mis energías. Ya sé en qué momentos atacar, en qué momentos los demás contrincantes ya están un poquito cansados; ahora ya puedo estar peleando las carreras y ganarlas”, destacó el ciclista mexicano.

En septiembre pasado, Cadena tuvo la oportunidad de formar parte del equipo mexicano que compitió en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta con sede en Montreal, Canadá, donde Isaac del Toro, con quien ha corrido varias veces, se quedó muy cerca del podio al acabar quinto. El Chucky está convencido de que si él y los otros cinco integrantes del equipo sumaban un punto extra, el Torito hubiera ganado una medalla.

“Al final nada más quedamos Eder Frayre y yo para ayudarlo, probablemente otras naciones tenían muchísimo más en el momento que a mí me tocó trabajar, Francia estaba completo, entonces hay una desventaja, nosotros ya nada más quedamos tres. Pero creo que fue algo grandioso, algo maravilloso el poder haber estado como selección de México en ese Mundial”, remarcó al respecto Cadena, quien se unió a AR Monex en el 2021.

Permaneció ahí hasta 2022 y en 2023 se incorporó con la escuadra italiana Green Project-Bardiani-CFS-Faizanè. Posteriormente, estuvo en las filas de Petrolike, el cual nació de una alianza entre México y Colombia y a partir de este año comenzó su aventura con Storck - MRW Bau, de Alemania.

Sus principales logros

Oro en prueba contrarreloj individual en la Olimpiada Nacional 2017

Plata en prueba contrarreloj individual de JCC de Santo Domingo 2026

Segundo en prueba contrarreloj y cuarto en carrera de ruta en Campeonato Nacional 2025

Quinto en el Tour de Malopolska 2026

Sexto en la Vuelta a Asturias 2026 (Ganó las etapas 3 y 4)

Décimo lugar en la Vuelta a Alemania 2026