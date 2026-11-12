Goleador de liga no marcaba más de 15 tantos, tras 17 años

Tuvieron que pasar 17 años para que el goleador de la Liga MX marcara más de 15 tantos. En este Apertura 2026, Salomón Rondón suma 16 dianas, por lo que ya se quedó con el título de máximo romperredes del certamen local.

La última ocasión en la que un atacante perforó las redes del rival en más de 15 oportunidades fue en 2009, con Emmanuel Villa, quien en aquella ocasión marcó 17 goles.

El venezolano llegó al futbol mexicano en enero de 2024, pero posteriormente se fue a Europa para probar suerte con el Real Oviedo, de España, ya que Grupo Pachuca es dueño de ambos clubes. Sin embargo, al no tener tanta suerte frente al arco, regresó a nuestro país y, al parecer, guardó para la Liga MX todos los goles que no marcó en tierras ibéricas. En el torneo local no hay equipo que no conozca su letalidad.

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Rondón es un caso atípico en el balompié nacional, pues es muy raro ver a un delantero tan letal, sobre todo en los recientes campeonatos. Tampoco es la primera ocasión en que el sudamericano toca las mieles del campeonato de goleo, ya que en el Clausura 2024 compartió dicha distinción con cuatro de sus colegas, aunque en aquel momento sólo hizo ocho dianas.

37 Años tiene el delantero goleador de los Tuzos del Pachuca

Pese al gran momento que vive en México, Salomón Rondón fue notificado por la Federación Venezolana de Futbol de que no sería convocado con su selección para la próxima Fecha FIFA.

“Yo siempre he dicho que la selección ha sido mi amor eterno; no es fácil desprenderse de algo que uno ha interiorizado muchísimo. Me comunicaron por una nota de voz que no iba a formar parte de esta convocatoria y que el objetivo era darle más minutos a los jóvenes”, reconoció en una entrevista con ESPN.

Quien está muy contento con el atacante es el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien, en tono de broma, durante las investiduras del Salón de la Fama del Futbol, reconoció que el jugador cobra muy bien y, por lo mismo, está encantado de seguir con el equipo.

“Gana un chi... el cab..., ¿cómo no se va a querer quedar?”, manifestó después de una carcajada ante los medios presentes.

El cierre de campeonato para el Pachuca suena complicado. Los Tuzos enfrentan al Toluca el próximo 21 de noviembre en el Estadio Hidalgo. Los de la Bella Airosa necesitan ganar si desean avanzar a la Fiesta Grande, mientras que los del Estado de México quieren cerrar el torneo de la mejor manera y asegurar, como mínimo, un partido de vuelta de la Liguilla en casa.

Debido a la Fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de México enfrenta a su similar de Jamaica en la Nations League, el torneo local se reanudará el fin de semana del 20 de noviembre. Después de que termine la fecha, se confirmará cómo se jugarán los cuartos de final de la Liguilla, pues hay que recordar que ya no existe el repechaje.

Salomón Rondón

Nacionalidad: venezolana

Goles actuales: 16

Estatura: 1.90 m

peso: 96.9 kg