Hijo de Guadalupe Taddei renuncia al gobierno de Durazo tras bloqueo de cuentas por la UIF

Luis Rogelio Piñeda Taddei renuncia al gobierno de Sonora tras bloqueo de cuentas de la UIF

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, renunció este miércoles 11 de noviembre a su cargo como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo incluyera en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero.

La salida del funcionario fue confirmada por Paloma Terán, vocera de la oficina del Gobierno de Sonora, quien informó que Piñeda Taddei presentó su renuncia durante este día, según reveló el periodista Arturo Ángel.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las razones de su decisión.

🚨Renuncia Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al cargo de secretario particular del Gobierno de Sonora.



El funcionario ocupaba el puesto desde agosto de 2025. Su salida ocurre luego de que la UIF ordenara el congelamiento de sus… pic.twitter.com/XYqftuJi52 — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2026

¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas del hijo de Guadalupe Taddei?

El nombre de Luis Rogelio Piñeda Taddei aparece en el acuerdo UIF, mediante el cual se estableció el bloqueo de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de que las autoridades identificaran operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión.

En esa misma lista figuran Guadalupe Taddei Zavala y su hermano, Humberto Taddei Zavala, además de ocho exfuncionarios del INE que ocuparon distintos cargos durante la gestión de la exconsejera presidenta.

La medida obliga a las instituciones financieras a inmovilizar las cuentas e instrumentos a nombre de las personas incluidas en el acuerdo. Sin embargo, el bloqueo tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad ni acredita la comisión de algún delito.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó previamente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las posibles irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.

¿Qué cargo tenía Luis Rogelio Piñeda Taddei en el gobierno de Sonora?

El hijo de Guadalupe Taddei se incorporó a la administración de Alfonso Durazo en enero de 2025, cuando fue designado titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, pasó a ocupar la Secretaría Particular del mandatario estatal, responsabilidad que desempeñó hasta su renuncia.

El pasado 30 de octubre, Durazo había defendido su permanencia en el cargo y aseguró que su incorporación al gobierno no respondió a una recomendación de su madre, sino a su preparación y experiencia profesional.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL