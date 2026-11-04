UIF bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas con irregularidades en el INE

Como medida preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 40 personas físicas y morales posiblemente relacionadas con irregularidades detectadas en la contratación de proveedores para el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la UIF incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión” por autoridades competentes.
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