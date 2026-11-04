Identifica 'elementos de riesgo'

UIF bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas con irregularidades en el INE

UIF incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales

Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Como medida preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 40 personas físicas y morales posiblemente relacionadas con irregularidades detectadas en la contratación de proveedores para el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la UIF incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión” por autoridades competentes.

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