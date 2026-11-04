En Chihuahua

Detienen a hermano de César Duarte, en Parral, Chihuahua

Durante la revisión, agentes le encontraron envoltorios con cocaína, cigarrillos de marihuana y 11 cartuchos calibre .45

Detienen a hermano de César Duarte
Detienen a hermano de César Duarte Foto: Fiscalía de Chihuahua
Por:
Alan Gallegos

Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte fue detenido en posesión de droga y municiones de uso militar.

La detención fue por Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en la calle República de Haití de la colonia Américas, en la ciudad de Parral.

Al momento de la detención al hermano de Duarte se le encontró tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína; una cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y, un cigarrillo quemado del mismo enervante; 11 cartuchos calibre 0.45 milímetros; 4 mil 500 pesos en efectivo; 13 dólares y un teléfono celular.

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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que se encargará de las investigaciones para definir su situación legal.

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MSL

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