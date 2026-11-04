FGR acuerda con colectivos dar seguimiento a desapariciones, desplazamiento y agresiones

La Fiscalía General de la República (FGR) acordó con organizaciones sociales y colectivos de 11 estados del país promover mesas de seguimiento para atender casos de desplazamiento de comunidades, desaparición de personas y agresiones contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

El compromiso surgió durante una reunión que encabezó la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, en la cual representantes de pueblos y agrupaciones expusieron problemáticas que afectan a distintas regiones del territorio nacional, así como situaciones particulares que requieren la intervención de las autoridades federales.

A la reunión acudieron integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, el Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero; el Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

La Fiscal General de la República, @ErnestinaGodoy_, sostuvo un encuentro con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del país, con el propósito de escuchar sus planteamientos, peticiones e inquietudes en torno a casos de personas… pic.twitter.com/c0LiNohgTk — FGR México (@FGRMexico) November 5, 2026

Durante el encuentro, funcionarios de distintas áreas de la FGR escucharon los planteamientos de los asistentes. Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica, participó en la atención de los casos junto con Mariana Díaz Figueroa, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos, y Norma González Jiménez, fiscal especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

A la mesa también acudieron Alonso Lara Bravo, fiscal especial de Investigación del Delito de Tortura, y Ruth Zenteno López, fiscal especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, quienes conocieron las situaciones que presentaron los representantes de las agrupaciones.

Godoy Ramos destacó la necesidad de mantener comunicación con la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las fiscalías estatales y las autoridades municipales para dar seguimiento a los asuntos expuestos.

La titular de la institución sostuvo que el intercambio de información en las mesas de seguridad permite coordinar la intervención de distintas dependencias ante conflictos que afectan a comunidades completas. Al concluir el encuentro, expresó a los participantes que “Juntos somos más fuertes”.

Aunque la Fiscalía anunció el compromiso de impulsar espacios de seguimiento, el comunicado no precisó fechas para su instalación, el número de expedientes que analizarán ni los acuerdos específicos relacionados con cada una de las denuncias presentadas por los colectivos.

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MSL