César Duarte: Estos son los cargos que enfrenta el exgobernador de Chihuahua.

En un nuevo episodio de un largo proceso, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido nuevamente por autoridades federales, después de lo cual se espera que continúe con el proceso que enfrenta al menos desde 2020.

César Duarte ya había sido detenido en 2020, en Miami, Estados Unidos, pero había sido puesto en libertad condicional, en junio de 2025, debido a falta de pruebas, por lo que se declaró el caso inconcluso.

Capturan de nuevo a César Duarte; la FGR lo acusa de lavado de dinero ı Foto: Especial

Sin embargo, con esta nueva detención, encabezada por la Fiscalía General de la República, se espera que avance el caso de César Duarte, el cual se lleva a cabo por varios delitos, principalmente lavado de dinero.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta César Duarte?

César Duarte fue detenido en 2020, tras una investigación iniciada por su sucesor, el morenista Javier Corral, sobre presunta corrupción y desvío de recursos. Corral Jáquez huyó a Estados Unidos en 2017, pero fue capturado en Miami, tres años después.

Fotografía de archivo de la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, a EU. ı Foto: Cuartoscuro

En 2022 fue extraditado a México, pero fue puesto en libertad condicional tres años después, en junio de 2025, tras falta de pruebas.

Es decir, el proceso contra César Duarte se ha extendido por cerca de ocho años, desde que iniciaron las investigaciones, en las cuales se ha dado a conocer su presunta participación en estos delitos:

Peculado agravado y en diversas modalidades (desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito).

Asociación delictuosa

Lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita vía el sistema financiero mexicano, como servidor público)

Peculado electoral (retención ilegal de salarios de unos 700 empleados estatales por al menos 14.9-79 millones de pesos, desviados al PRI para campañas)

Conflicto de interés, tráfico de influencias y desvío de recursos (apoyo económico irregular de 20 millones de pesos a Unión Ganadera)

Los hechos, materia de investigación en contra de César ‘N’, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano Fiscalía General de la República



La nueva investigación señala que presuntamente el exgobernador, en su calidad de servidor público, incurrió en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales Fiscalía General de la República



Por lo anterior, el exgobernador de Chihuahua podría enfrentar penas que van desde los dos hasta 50 o más años de prisión solo por el delito de peculado, dependiendo de la gravedad del mismo.

