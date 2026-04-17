México solicita a EU la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobierno de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es requerida en México por su presunta participación en delitos de peculado y robo.

Gómez Fong fue detenida en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que actualmente enfrenta un procedimiento migratorio ante autoridades estadounidenses.

Bertha Olga Gómez Fong y César Duarte. ı Foto: larazondemexico

Tras su detención, la esposa de Duarte permanece bajo custodia migratoria mientras un juez en Estados Unidos determina su situación legal. En este contexto, la FGR inició el proceso formal para solicitar su deportación hacia México.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una fecha específica para la audiencia en la que se definirá si Gómez Fong será entregada a las autoridades mexicanas.

Autoridades del estado de Chihuahua han confirmado que existen al menos dos órdenes de aprehensión vigentes contra Gómez Fong, relacionadas con investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos durante la administración estatal de su esposo.

Las indagatorias apuntan a posibles irregularidades en el manejo de recursos y bienes vinculados al gobierno encabezado por Duarte entre 2010 y 2016.

El caso de Gómez Fong se enmarca en las investigaciones por corrupción que involucran a César Duarte Jáquez, quien actualmente se encuentra en México tras haber sido extraditado desde Estados Unidos.

El exmandatario enfrenta diversos procesos penales por presunto desvío de recursos y otras irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Chihuahua.

¿Qué sigue?

El futuro legal de Gómez Fong dependerá de la resolución de las autoridades migratorias estadounidenses. En caso de que se autorice su deportación, sería trasladada a México para quedar a disposición de un juez y enfrentar los cargos que se le imputan.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo y a la espera de definiciones por parte de las autoridades de ambos países.

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MSL