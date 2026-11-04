PRI denuncia a Taddei ante FGR y acusa a Morena de intentar deslindarse de la corrupción en el INE

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que su partido presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei y otros funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos de corrupción relacionados con la asignación de contratos y el control de áreas estratégicas del organismo.

Alejandro Moreno Cárdenas acusó a Morena de intentar deslindarse de la exconsejera presidenta, pese a que, sostuvo, fue ese partido el que impulsó su llegada al cargo y amplió sus facultades.

En conferencia de prensa en el Senado, Alejandro Moreno Cárdenas también cuestionó que se anuncien investigaciones sobre ejercicios fiscales de hace 25 años, de 2000 a 2025, mientras siguen pendientes los señalamientos contra la pasada administración del INE.

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“Son las cortinas de humo de Morena. Quiere ver cómo empareja el marcador, cómo desaparecen las cosas, que se deje de hablar de Guadalupe Taddei ”, acusó.

Al ser cuestionado sobre los alcances de la denuncia, confirmó que Guadalupe Taddei está entre las personas señaladas, junto con servidores públicos y representantes legales de empresas presuntamente involucradas en el esquema de contratación. Advirtió que ampliarán la querella conforme surjan nuevos elementos.

“Sí, específicamente denunciamos a todos, a Guadalupe Taddei incluida en ese sentido”, respondió.

Información compartida. ı Foto: Especial.

“Morena es Guadalupe Taddei, Guadalupe Taddei es Morena. Si algo representa Guadalupe Taddei es a Morena”, sostuvo.

El priista consideró insuficiente la salida de 30 funcionarios del INE anunciada como parte de la revisión interna y pidió que las investigaciones continúen, pues sostuvo que podrían existir más consejeros involucrados en decisiones relacionadas con la designación de titulares de organismos públicos locales electorales.

“Yo lo que digo es que se hagan más investigaciones, más trabajo periodístico, porque las autoridades no lo hacen”, expresó.

También cuestionó la confianza en la limpieza del organismo emprendida por las 10 consejerías y planteó que los cambios deben ir más allá de las renuncias.

“Lo que queremos es que este órgano electoral, primero, haya una reestructuración, una refundación del INE”, agregó.

Moreno adelantó que su partido llevará las acusaciones a instancias internacionales, entre ellas la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

🔴 Conferencia de prensa de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI. https://t.co/jjhy33UGE9 — Senado de México (@senadomexicano) November 4, 2026

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