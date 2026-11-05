UIF no confirma si Guadalupe Taddei está entre cuentas congeladas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se abstuvo de confirmar si Guadalupe Taddei Zavala se encuentra entre las personas a las que congeló las cuentas, a raíz de las relaciones irregulares del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este miércoles, esta instancia dio a conocer que se inmovilizaron las cuentas de 40 personas y empresas vinculadas a los proveedores del árbitro electoral. De éstas, 25 son personas físicas y 15 son morales.

Consultado durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre si Guadalupe Taddei Zavala está en esta lista, el titular de la Unidad, Omar Reyes, enfatizó que no se pueden revelar los nombres porque así lo ordena la Ley de Instituciones de Crédito y esta información sólo puede compartirse a las instituciones financieras.

Fuera de ello, sólo puede enviar los detalles a la Auditoría Superior de la Federación, porque así lo acordaron con un convenio firmado hace dos meses.

Además, recordó que esta información forma parte de una investigación en curso, por lo que legalmente no se pueden revelar más informes.

“Con respecto a los nombres, la Unidad de Inteligencia Financiera se ve impedido a dar los nombres como tal, derivado del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos. Además, al estar la información en una carpeta de investigación también nos veríamos impedidos legalmente”, dijo.

También aclaró que aún no se tiene precisión sobre cuántas cuentas fueron congeladas, ya que la banca tardará unos días en entregar la información sobre cuántas tenía cada personas o empresa involucrada.

Explicó que se decidió inmovilizar las cuentas a partir de los reportes de operaciones sospechosas que involucran al sector bancario y sujetos obligados, que en este caso serían los hallazgos dados a conocer en medios.

“Con esos reportes nosotros trabajamos este análisis y si identificamos algún tipo de irregularidad, lo que nosotros hacemos es buscamos entre nuestras bases de datos y nosotros compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, la solicitamos la inmovilización la inmovilización de las cuentas”, dijo.

Comentó que no se trata de una sola irregularidad observada, sino varios indicios que en su conjunto ameritaron la orden para frenar las operaciones bancarias de las personas y empresas.

Dichas anomalías observadas, explicó, consistieron en que se observó que el dinero duraba poco tiempo en las cuentas, que era trasladado a cuentas de personas sin actividad comercial o con perfiles que han suponer riesgos.

“Yo tengo identificadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que el dinero dure muy poco en una cuenta y que sea trasladado que tengan eh traslados de cuentas con personas que no tengan una actividad comercial aparente, con personas que sea que sean estudiantes, con personas que sean adultas y que no tengan esa relación comercial aparente, para nosotros son indicadores de riesgo”, dijo.

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FGR